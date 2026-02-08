Sin pruebas, Petro señaló a embalses de Urrá e Hidroituango por crisis invernal en Antioquia, Chocó y el Caribe colombiano

En medio de las inundaciones que padecen los departamentos de Sucre, Bolívar, Chocó, y Córdoba, además de las subregiones del Urabá, Bajo Cauca y Suroeste de Antioquia, el presidente Gustavo Petro señaló lo que para él serían las causales de la ola invernal que afecta a esta zona del país. A través de las redes sociales, el mandatario hizo alusión al frente frío que ya desde días atrás había advertido el Ideam como un fenómeno que ha alterado el comportamiento habitual del clima en plena temporada seca. Lea también: Petro anuncia que declarará nueva emergencia económica para atender crisis climática principalmente en Córdoba y Sucre “La crisis climática imprevisible que trajo un frente frío artico. Hoy y mañana tendremos su coletazo final (sic)”, publicó el mandatario sobre el fenómeno que, de acuerdo con la autoridad climática, haría que las lluvias se mantengan hasta mediados de febrero. Sin embargo, para el jefe de Estado, la segunda causal de los daños de la ola invernal estaría relacionada a dos importantes embalses para la producción de energía en Colombia: Urrá (Córdoba) e Hidroituango (Antioquia). “De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escacez de gas (sic)”, posteó en su cuenta de X. Así mismo, Petro aseguró que en la región había abundancia de agua y “ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina”.

En el mismo escrito, el jefe de Estado pidió a las superintendencias investigar a los embalses y acusó sin evidencias al gerente de Urrá por presuntamente mantener los niveles del embalse por encima de lo permitido durante los últimos dos meses.

Director de la UNGRD aseguró que “hay un control pleno” en Urrá

El pronunciamiento del presidente Petro se da días después de que Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) asegurara luego de una visita que había pleno control en el embalse. “Hasta ayer (4 de febrero), tres las cuatro turbinas estaban generando electricidad y hay un control pleno de la presa; sin embargo, vamos a inspeccionarlos porque tenemos que garantizar que los planes de emergencia se estén dando en esa Central”, declaró a medios el funcionario.

“No existe riesgo en la presa. Eso quiero que quede muy claro. La central hidroeléctrica Urrá garantiza eso. Está controlada y se detuvo la generación de electricidad el día de ayer”, puntualizó Carrillo, quien sobrevoló la zona. La compañía Urrá ya desde el 2 de febrero había confirmado el aumento en las descargas de agua hacía el río Sinú, esto para enfrentar los caudales entrantes que superarían los 2.000 metros cúbicos por segundo.

Las imprecisiones que ha sostenido Gustavo Petro sobre Hidroituango