Narcos paisas y costeños están detrás de una ruta al Caribe que bombardean los buques de EE.UU.

Una alianza secreta entre capos de Medellín y la Costa Atlántica estaría detrás de una agitada ruta de cocaína que llega hasta República Dominicana, en medio de la feroz intervención militar de Estados Unidos en el mar Caribe.
En septiembre de 2025, EL COLOMBIANO visitó en Miami el Laboratorio Suroeste de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), por invitación del Departamento de Estado.
Allen Catterton, el director del lugar, contó que allí se analizan, en promedio, 60.000 sustancias narcóticas por año, principalmente cocaína incautada. Y que, según esos estudios, el 90% de las muestras proviene de Colombia.
En ese entonces, la Fuerza Naval estaba iniciando el despliegue de la operación Southern Spear (“lanza del sur”) en el mar Caribe, no solo con el propósito de arrinconar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, sino de mitigar el flujo de droga en la zona.
Una de sus tareas, por recomendación de la DEA, era bloquear una ruta de cocaína que salía de Colombia, pasaba por Venezuela y tenía puntos de acopio en República Dominicana, Haití, Bahamas y Florida (ver el mapa).