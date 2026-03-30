Petro habló de la eliminación del servicio militar obligatorio, pero decreto trata de una prórroga: esto se sabe

Este lunes 30 de marzo, el presidente Gustavo Petro aseguró que una de sus promesas de campaña: eliminar el servicio militar obligatorio, ya es una realidad en el país. Según afirmó, el modelo actual ha logrado que la vinculación de jóvenes a las Fuerzas Militares sea completamente opcional. “No solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”. A través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, el mandatario recordó que en campaña había prometido “acabar el servicio militar obligatorio y hacerlo voluntario. Literalmente, ya lo hemos logrado gracias a que ganan el salario vital”. Entérese: Jóvenes que prestan servicio militar recibirán no medio, sino un salario mínimo completo De acuerdo con sus declaraciones, este cambio no solo ha transformado el carácter del servicio, sino que también ha incrementado el interés de los jóvenes en enlistarse. “No solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”, señaló.

No obstante, el servicio militar obligatorio no se elimina como tal, sino que cambia el término de finalización establecido.

¿Qué dice el Decreto 1075 de 2025?

Esto se dio por medio del Decreto 1075 de 2025, cuyos detalles fueron dados a conocer recientemente por el Ministerio de Defensa. Se trataría del permiso para prorrogar de forma voluntaria la etapa de formación dentro de las Fuerzas Armadas. En este se establece que los jóvenes que culminen su servicio militar regular —18 meses para quienes no son bachilleres y 12 meses para quienes sí lo son— puedan optar por extenderlo voluntariamente durante un periodo adicional previamente definido. “La prórroga voluntaria del servicio militar se otorgará por una sola vez, por período mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses adicionales, según las necesidades institucionales, siempre y cuando exista disponibilidad de planta en la respectiva Fuerza”, se establece en el artículo. Puede leer: Prolongaron el servicio militar obligatorio de más de 22.000 soldados para atender la seguridad durante las elecciones Es fundamental comprender que la aprobación de esta ampliación no es automática, ya que depende estrictamente de las necesidades institucionales y de la disponibilidad de cupos en la fuerza correspondiente (Ejército Nacional, Armada Nacional o Policía Nacional).

El decreto entró en vigencia el 15 de octubre de 2025, fecha en la que fue suscrito por el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. Además, se señaló que los jóvenes interesados en acceder a esta prórroga deberán cumplir ciertos requisitos, entre ellos presentar la solicitud con al menos cuatro meses de anticipación al licenciamiento, contar con una evaluación de desempeño favorable por parte de su comandante y no registrar sanciones disciplinarias, penales o administrativas. Asimismo, la normativa contempla la posibilidad de desistir de la extensión en cualquier momento. En otras noticias: Pullas entre punteros y eventos llenos en regiones: así fue la víspera de Semana Santa para los candidatos presidenciales Bloque de preguntas y respuestas