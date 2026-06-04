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¿Qué tantos votos más le da a Cepeda el freno de Petro a la Constituyente?

El Gobierno se bajó de la idea —a pesar de haber inscrito un comité promotor— para traer simpatizantes del centro que votaron por Sergio Fajardo y Claudia López.

  • El anuncio oficial del retiro de la Constituyente lo dio el vocero del comité promotor de la convocatoria, Armando Custodio Wouriyú Valbuena. Petro y Cepeda compartían la misma propuesta. Fotos: Colprensa y Manuel Saldarriaga.
    El anuncio oficial del retiro de la Constituyente lo dio el vocero del comité promotor de la convocatoria, Armando Custodio Wouriyú Valbuena. Petro y Cepeda compartían la misma propuesta. Fotos: Colprensa y Manuel Saldarriaga.
Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 4 horas
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Tanto alboroto, dicen algunos sobre la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, para terminar en nada —al menos por ahora—. Este martes, el presidente Gustavo Petro decidió bajarse de la idea de querer cambiar la Constitución de 1991 con el fin de ayudarle a su candidato Iván Cepeda tras los resultados en primera vuelta que tienen sabor a derrota. Probablemente ya es tarde.

La campaña del Pacto Histórico sabe que tiene poco margen de crecimiento electoral y por eso intenta arañar votos del centro político, básicamente el 1.200.000 votos que suman los resultados obtenidos por Sergio Fajardo y Claudia López. El exalcalde y exgobernador publicó decálogo en el que fija sus inamovibles en esta segunda vuelta y varios de los puntos tienen...

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