¿Qué tantos votos más le da a Cepeda el freno de Petro a la Constituyente?

Tanto alboroto, dicen algunos sobre la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, para terminar en nada —al menos por ahora—. Este martes, el presidente Gustavo Petro decidió bajarse de la idea de querer cambiar la Constitución de 1991 con el fin de ayudarle a su candidato Iván Cepeda tras los resultados en primera vuelta que tienen sabor a derrota. Probablemente ya es tarde. La campaña del Pacto Histórico sabe que tiene poco margen de crecimiento electoral y por eso intenta arañar votos del centro político, básicamente el 1.200.000 votos que suman los resultados obtenidos por Sergio Fajardo y Claudia López. El exalcalde y exgobernador publicó decálogo en el que fija sus inamovibles en esta segunda vuelta y varios de los puntos tienen...