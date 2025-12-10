x

Petro denuncia que “lancheros bombardeados” hallados en Colombia podrían ser dominicanos

El presidente Gustavo Petro volvió a criticar los bombardeos a presuntas narcolanchas en el Caribe por parte de Estados Unidos y le pidió ayuda al gobierno de República Dominicana para identificar los cadáveres hallados en La Guajira.

    El presidente colombiano Gustavo Petro lanza hipótesis sobre cuerpos hallados en La Guajira e indica que podrían ser víctimas de los bombardeos a las presuntas narcolanchas en el Caribe. Fotos: Colprensa y @petrogustavo
Agencia AFP
10 de diciembre de 2025
bookmark

El presidente de Colombia Gustavo Petro dijo este miércoles que los dos cuerpos supuestamente “bombardeados” por Estados Unidos y hallados la semana pasada en una playa colombiana podrían ser “ciudadanos de la República Dominicana”.

El mandatario le pidió a la Fiscalía abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en un pueblo de pescadores del departamento de La Guajira y sugirió que sus muertes pudieron deberse a un bombardeo estadounidense.

Lea también: Ataque de EE. UU. en el Caribe genera polémica: ¿un crimen de guerra?

En un video compartido por el mandatario en la red social X, se ve a pobladores cavar una fosa en una playa, mientras un cuerpo con un brazo mutilado yace sobre la orilla del mar.

Fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado desde septiembre una veintena de supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico bajo órdenes del presidente Donald Trump, que no descarta incursiones terrestres en Venezuela y Colombia para golpear al narcotráfico. Los ataques en aguas internacionales han dejado 87 muertos.

“Al parecer son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana”, indicó Petro en X.

En medio de crecientes tensiones diplomáticas con su homólogo estadounidense, el mandatario colombiano denuncia que estos ataques son “ejecuciones extrajudiciales”. “Estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas”, añadió.

Un vocero de la policía en La Guajira confirmó a la AFP que los cuerpos fueron hallados la semana pasada, pero aclaró que no se han determinado las circunstancias de sus decesos.

Petro pidió apoyo al gobierno de su par dominicano, Luis Abinader, para identificar los cadáveres.

Sobre estas muertes ya se generó una denuncia formal ante un organismo internacional. La familia de un pescador colombiano que murió en uno de los bombardeos acusó a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la semana pasada.

Siga leyendo: A las malas, Petro admite veracidad del caso ‘Calarcá’, pero arremete contra la fiscal Luz Adriana Camargo, ¿por qué?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué investiga la Fiscalía sobre los cuerpos hallados en La Guajira?
La Fiscalía verifica identidad, causa de muerte y si existe relación con operaciones militares en el Caribe, como sugirió el presidente Petro.
¿Por qué Gustavo Petro menciona un bombardeo de Estados Unidos?
El mandatario relaciona los cuerpos con los recientes ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas, operativos que han dejado 87 muertos.
¿Hay cooperación con República Dominicana?
Petro pidió apoyo al presidente Luis Abinader para determinar si las víctimas son ciudadanos dominicanos.

Temas recomendados

Narcotráfico
Terrorismo
Internacional
Fiscalía General de la Nación
Presidencia
Drogas
Caribe Mar
Geopolítica
Lucha contra las drogas
bombardeo
Denuncias
Embarcaciones
droga
Fiscalía
Lancha
Caribe
República Dominicana
Colombia
Estados Unidos
Gustavo Petro
Donald Trump
