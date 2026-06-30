“Ningún funcionario llegó a recibirme”: Petro recibió desplante en Roma

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un “desplante” la ausencia de funcionarios de alto nivel del Ejecutivo italiano durante su recibimiento en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma.

Así lo hizo a través de sus redes sociales, las cuales usó para expresar su descontento, señalando que solo fue recibido por el comandante de la Fuerza Aérea italiana, representantes de la Fuerza Aérea Colombiana y los embajadores de Colombia ante el Vaticano, Italia y la FAO.

Petro vinculó la falta de una delegación del gobierno local con el ascenso de la extrema derecha en ese país, comparándolo con el panorama político en Colombia tras la reciente elección de Abelardo de la Espriella.

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“Llego a Italia, al aeropuerto Leonardo da Vinci, también en Italia pasa lo mismo que en Colombia, gobierna quien cree en squifos y no en descendientes de romanos, ningún funcionario del gobierno italiano llegó a recibirme, solo el comandante de la fuerza aérea italiana y la de Colombia (sic)”, fue lo que escribió Petro en su cuenta de X.

“El gobierno italiano se plegó a la extrema derecha, Pero yo soy Garibaldino y no me importa el poder. Mis ancestros no vienen de la República italiana del gatopardo y no soy squifo, vienen de la República de Roma (sic)”, agregó a su teoría sobre su recibimiento en la capital italiana.