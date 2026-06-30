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“Ningún funcionario llegó a recibirme”: Petro recibió desplante en Roma

El mandatario colombiano llegó a Roma para reunirse con el papa León XIV en el Vaticano. Denunció la ausencia de funcionarios y un supuesto veto en un lugar histórico de la capital italiana.

  • El presidente Gustavo Petro manifestó molestias al no tener recibimiento de ningún integrante del Ejecutivo de Italia. Foto: Presidencia de Colombia
    El presidente Gustavo Petro manifestó molestias al no tener recibimiento de ningún integrante del Ejecutivo de Italia. Foto: Presidencia de Colombia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un “desplante” la ausencia de funcionarios de alto nivel del Ejecutivo italiano durante su recibimiento en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma.

Así lo hizo a través de sus redes sociales, las cuales usó para expresar su descontento, señalando que solo fue recibido por el comandante de la Fuerza Aérea italiana, representantes de la Fuerza Aérea Colombiana y los embajadores de Colombia ante el Vaticano, Italia y la FAO.

Petro vinculó la falta de una delegación del gobierno local con el ascenso de la extrema derecha en ese país, comparándolo con el panorama político en Colombia tras la reciente elección de Abelardo de la Espriella.

Lea también: “La parranda de Gustavo Petro en Florencia”: el “episodio vergonzoso” que según Leyva vivió el presidente en Italia

“Llego a Italia, al aeropuerto Leonardo da Vinci, también en Italia pasa lo mismo que en Colombia, gobierna quien cree en squifos y no en descendientes de romanos, ningún funcionario del gobierno italiano llegó a recibirme, solo el comandante de la fuerza aérea italiana y la de Colombia (sic)”, fue lo que escribió Petro en su cuenta de X.

“El gobierno italiano se plegó a la extrema derecha, Pero yo soy Garibaldino y no me importa el poder. Mis ancestros no vienen de la República italiana del gatopardo y no soy squifo, vienen de la República de Roma (sic)”, agregó a su teoría sobre su recibimiento en la capital italiana.

Además de la crítica por el recibimiento, Petro denunció haber sido vetado de una actividad en el famoso monte Palatino. Según el presidente, esta decisión es una represalia por sus constantes denuncias sobre el conflicto en Medio Oriente: “Me excluyen del Palatino porque fui el primer presidente del planeta en denunciar el genocidio en Gaza y me imponen su castigo, que creen eterno”.

Pese a sus reclamos, el objetivo central de la visita de Petro sigue firme: un encuentro privado con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano, programado para el próximo jueves, 2 de julio.

Durante esta audiencia, el mandatario colombiano pretende abordar temas globales como la paz e insistir en su postura crítica frente a la guerra en Gaza y el conflicto en Medio Oriente.

El mandatario ha manifestado que este encuentro representa el momento más importante de su visita a Italia, confiando en que las banderas del Vaticano representan hoy “las banderas de la humanidad”.

Siga leyendo: ¿Puede Italia revocarle la ciudadanía a Petro? Exministro Daniel Palacios pidió a la primera ministra Giorgia Meloni revisar el caso

Preguntas frecuentes

¿Por qué Petro habló de un desplante en Italia?
Porque, según el presidente, ningún funcionario de alto nivel del gobierno italiano llegó a recibirlo en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma.
¿Cuándo será la reunión de Petro con el papa León XIV?
La reunión privada está programada para el jueves 2 de julio en la Ciudad del Vaticano.
¿Qué temas tratará Petro con el papa León XIV?
Petro buscará hablar sobre paz, la guerra en Gaza y la situación del conflicto en Medio Oriente.

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