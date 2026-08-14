Murió el ciclista galés Finlay Tarling, de 19 años, en la Vuelta a Portugal

Los organizadores de la 87ª Vuelta a Portugal lamentaron, “amargamente tener que anunciar el fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, del NSN Development Team”, después de un grave accidente sufrido en la octava etapa de la carrera, en la que participan los colombianos Jesús David Peña (Efapel Cycling), Adrián Bustamante (GI Group Holding - Simoldes – UDO) y Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn). Las circunstancias precisas del accidente no fueron oficialmente detalladas, pero la televisión pública portuguesa (RTP) afirmó que el joven fue atropellado por un coche que estaba circulando en sentido inverso. El hermano pequeño de Joshua Tarling, ciclista del equipo Netcompany-Ineos, fue atendido rápidamente por los equipos médicos, que no pudieron hacer nada para salvarle la vida, añadió la RTP. Debido a este accidente mortal, la carrera fue suspendida a unos 20 kilómetros de la meta y se cancelaron las ceremonias protocolarias del podio “en señal de respeto y de duelo”, precisaron los organizadores. Lea: El ciclismo colombiano lamenta el fallecimiento en España del boyacense Cristian Muñoz: se había caído el fin de semana El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, el primer ministro Luis Montenegro y el equipo NSN Development emitieron reacciones para transmitir sus condolencias a la familia del deportista y al mundo del ciclismo. “Fin era un miembro muy apreciado de nuestro equipo, pero sobre todo era un hijo, un hermano y un amigo para muchas personas. Le echaremos mucho de menos”, escribió el NSN en un mensaje en las redes sociales. El NSN Development Team es el segundo equipo de NSN, una empresa de ocio española cofundada por la leyenda española del fútbol Andrés Iniesta en 2018 y que sucedió al Israel Premier Tech en el pelotón. La muerte de Finlay Tarling es el último episodio de la larga lista de accidentes mortales en carrera en el ciclismo. Este es un repaso por algunos de los más destacados de la historia de este deporte: 1935: Armando Cepeda (ESP) sufre una caída mortal en un barranco cuando se dirigía a la localidad de Bourg-d’Oisans durante una etapa del Tour de Francia. 1951: Serse Coppi (ITA), el hermano del ‘Campionissimo’ Fausto Coppi, se cae a un kilómetro del final del Giro del Piamonte. Termina la carrera, pero fallece durante la noche.

Finlay Tarling, de 19 años, competía con el NSN Development Team y participaba en la Vuelta a Portugal 2026. FOTO: X-@NSNCyclingTeam

1956: Stan Ockers (BEL), campeón del mundo de carretera, fallece en una caída en el velódromo de Amberes.

1967: Tom Simpson (GBR), excampeón del mundo de ruta, sufre una parada cardiaca subiendo el Mont-Ventoux durante una etapa del Tour de Francia, muy probablemente como consecuencia de la ingesta de sustancias prohibidas. 1970: Jean-Pierre Monsere (BEL), vigente campeón del mundo, se estrella contra un coche que circulaba en sentido contrario durante el Grand Prix de Retié. 1976: Juan Manuel Santisteban (ESP) sufre una caída mortal durante la primera etapa del Giro de Italia. 1984: Joaquim Agostinho (POR) choca con un perro en la llegada de la Vuelta al Algarve en Portugal y fallece una decena de días más tarde. 1986: Emilio Ravasio (ITA), víctima de una caída durante la primera semana del Giro de Italia, fallece dos semanas más tarde. 1995: Fabio Casartelli (ITA), vigente campeón olímpico, se cae en una curva descendiendo el Portet d’Aspet en la 15ª etapa del Tour de Francia y muere horas después. 1999: Manuel Sanroma (ESP), víctima de una caída mortal en la llegada de la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña. 2003: Andrei Kivilev (KAZ) se cae durante la segunda etapa de la París-Niza y muere la mañana siguiente en Saint-Étienne. 2005: Alessio Galletti (ITA), de 37 años, sufre una parada cardiorrespiratoria a 15 km de la llegada en la Subida al Naranco. 2006: Isaac Gálvez (ESP) muere tras caer en el velódromo de Gante, durante los Seis Días. 2010: La esperanza italiana Thomas Casarotto choca contra un coche aparcado en un lado de la carretera, durante una etapa de la Vuelta al Frioul, una prueba amateur. Muere cuatro días después. 2011: Wouter Weylandt (BEL) fallece en el descenso del Passo del Bocco, a 25 kilómetros de la llegada de la 3ª etapa del Giro, en Rapallo. 2014: Primer fallecido en una prueba de bicicleta de montaña. Annefleur Kalvenhaar (NED) sufre una caída mortal durante una prueba organizada en Méribel. 2016: Fallecimiento de Antoine Demoitié (BEL) tras ser arrollado por una moto después de caerse en el transcurso de la clásica Gante-Wevelgem. 2016: Daan Myngheer (BEL), víctima de un infarto en la primera etapa del Critérium International, cerca de Ajaccio, es socorrido rápidamente, pero fallece poco después. 2017: Chad Young (USA) se fue al suelo en una caída colectiva en la Vuelta de Gila, en Nuevo México (Estados Unidos). Con heridas en la cabeza, fallece cinco días después. 2018: El joven Michel Goolaerts (BEL), 23 años, sufre una parada cardiorrespiratoria durante la París-Roubaix. Los médicos le reaniman y le trasladan a un hospital de Lille, donde fallece horas después. Siga leyendo: “Primero está lo primero”: Diego Camargo, luego de ganar un nuevo título de la Vuelta a Colombia tras el terremoto 2019: El belga de 22 años Bjorg Lambrecht fallece por las heridas sufridas tras un golpe contra una estructura de cemento en la tercera etapa de la Vuelta a Polonia. 2023: El suizo Gino Mader, de 26 años, fallece un día después de haberse caído a gran velocidad en un descenso durante la Vuelta a Suiza. 2024: El noruego André Drege, de 25 años, sufre una caída mortal en un descenso durante la 4ª etapa del Tour de Austria, en la región de Grossglockner. 2024: La joven suiza de 18 años Muriel Furrer fallece después de una caída en la prueba júnior del Mundial en ruta de Zúrich. 2025: El italiano Samuele Privitera, de 19 años, muere después de caerse en un descenso y golpearse con una barrera metálica de las orillas de la carretera, durante la primera etapa de la Vuelta al Valle de Aosta, una de las principales carreras del circuito de jóvenes. 2025: El español Iván Meléndez, de 17 años, fue el único corredor en no sobrevivir entre los tres hospitalizados en estado grave después de una caída masiva en la segunda etapa de la Vuelta a España júnior. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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