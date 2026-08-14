Murió el ciclista galés Finlay Tarling, de 19 años, en la Vuelta a Portugal

Los organizadores de la 87ª Vuelta a Portugal lamentaron, “amargamente tener que anunciar el fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, del NSN Development Team”, después de un grave accidente sufrido en la octava etapa de la carrera, en la que participan los colombianos Jesús David Peña (Efapel Cycling), Adrián Bustamante (GI Group Holding - Simoldes – UDO) y Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn).
Las circunstancias precisas del accidente no fueron oficialmente detalladas, pero la televisión pública portuguesa (RTP) afirmó que el joven fue atropellado por un coche que estaba circulando en sentido inverso.
El hermano pequeño de Joshua Tarling, ciclista del equipo Netcompany-Ineos, fue atendido rápidamente por los equipos médicos, que no pudieron hacer nada para salvarle la vida, añadió la RTP.
Debido a este accidente mortal, la carrera fue suspendida a unos 20 kilómetros de la meta y se cancelaron las ceremonias protocolarias del podio “en señal de respeto y de duelo”, precisaron los organizadores.
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El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, el primer ministro Luis Montenegro y el equipo NSN Development emitieron reacciones para transmitir sus condolencias a la familia del deportista y al mundo del ciclismo.
“Fin era un miembro muy apreciado de nuestro equipo, pero sobre todo era un hijo, un hermano y un amigo para muchas personas. Le echaremos mucho de menos”, escribió el NSN en un mensaje en las redes sociales.
El NSN Development Team es el segundo equipo de NSN, una empresa de ocio española cofundada por la leyenda española del fútbol Andrés Iniesta en 2018 y que sucedió al Israel Premier Tech en el pelotón.
La muerte de Finlay Tarling es el último episodio de la larga lista de accidentes mortales en carrera en el ciclismo. Este es un repaso por algunos de los más destacados de la historia de este deporte:
1935: Armando Cepeda (ESP) sufre una caída mortal en un barranco cuando se dirigía a la localidad de Bourg-d’Oisans durante una etapa del Tour de Francia.
1951: Serse Coppi (ITA), el hermano del ‘Campionissimo’ Fausto Coppi, se cae a un kilómetro del final del Giro del Piamonte. Termina la carrera, pero fallece durante la noche.