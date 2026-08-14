Ataque con drones explosivos deja un militar muerto y cuatro heridos en Norte de Santander

Una ofensiva con drones cargados con explosivos volvió a golpear a las tropas desplegadas en Norte de Santander. El ataque, en el que murió el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres, ocurrió en zona del municipio de El Carmen; otros cuatro soldados resultaron heridos.
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De acuerdo con el Ejército, los uniformados, pertenecientes al Batallón Especial Energético y Vial N.º 10, desarrollaban operaciones para proteger a la población cuando fueron atacados con esos dispositivos acondicionados con artefactos explosivos.
En medio de la acción. Los otros cuatro militares heridos fueron evacuados con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia centros médicos para recibir atención especializada.