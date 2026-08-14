hace 10 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin EN VIVO | Telemaratón #ColombiaSeLevanta: ya se han recaudado más de $3.000 millones, ¡súmate y dona!

hace 10 horas

2026-08-14 13:54:56

La Telemaratón Colombia se levanta reunirá a Teleantioquia y otros medios aliados en una jornada solidaria. La transmisión contará con artistas, periodistas, empresarios, creadores de contenido e invitados especiales.

Durante diez horas, la programación buscará impulsar donaciones para las familias afectadas por el terremoto en Antioquía, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca....