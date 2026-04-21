Presidencia dice que la cuenta de Petro es “personal”, pero desde ella gobierna y caza peleas internacionales

El reciente video falso manipulado con inteligencia artificial y compartido por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X para atacar al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, ha vuelto a poner bajo la lupa la estrategia digital del jefe de Estado.

El video, un deepfake que simulaba un reporte de Noticias Telemundo sobre supuestos vínculos criminales de Noboa, fue desmentido por ese medio y posteriormente eliminado por Petro tras una sugerencia de la Presidencia, la cual aclaró que los mensajes del jefe de Estado corresponden “a una cuenta de carácter personal, en tanto no se trata de un canal oficial del Gobierno Nacional ni de una cuenta institucional adscrita a entidad pública alguna”.

Este incidente, lejos de ser un error aislado, es visto por expertos como una pieza clave en una “guerra de narrativa” donde la movilización de emociones prevalece sobre la veracidad de los hechos. Y algo más grave, al mandatario poco le interesaría tener en cuenta el impacto que pueda generar difundir una falsa noticia.

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En diálogo con EL COLOMBIANO, el consultor político y presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, Rubén Erazo, dijo que el mandatario utiliza su cuenta de X como un “arma mediática letal” diseñada para movilizar a su base electoral a cualquier costo.

”Si hay alguien en Colombia que sabe cómo manejar los marcos narrativos de indignación, resentimiento y rabia, es él. Si una información, sea verdadera o no, le funciona dentro de su narrativa, la va a usar. No le importa difundirla ni que después, institucionalmente, tenga que rectificarse”, afirma el experto.

Agrega Erazo que los cálculos presidenciales podrían estar apuntando a que la información, verdadera o no, llegue y cale en su electorado y “bodegas a su servicio”.

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Por ejemplo, la noción de que Daniel Noboa presuntamente tiene vínculos con alguna organización: aunque luego se demuestre que supuestamente difundidas son falsas, “en su base ya quedó instalada esa percepción”.

Frente a lo informado por la Presidencia, en torno a que la cuenta @petrogustavo es personal del mandatario, y no necesariamente es de la institucionalidad, Erazo considera que al “mandatario no le importa eso”.

Agregó que “No le importa quién emita comunicados ni quién sea el propietario: se concibe como enemigo de los medios masivos, a los que acusa de distorsionar la realidad. Desde esa narrativa, prioriza la “guerra” discursiva y está dispuesto a enfrentar denuncias o rectificaciones, relegando lo legal a un segundo plano”.

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Según Rubén Erazo, presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, Petro utiliza esta plataforma de manera calculada para imponer su visión del mundo, sin que le preocupen las repercusiones legales o institucionales que esto pueda acarrear.

El objetivo, agrega, es mantener a su grupo de seguidores movilizado y fiel, pensando no solo en la coyuntura actual, sino en la posibilidad de posicionar a un heredero político en el futuro. “Se posiciona como el adversario directo de los medios masivos, a quienes tilda de distorsionadores de la realidad”, dice el experto.