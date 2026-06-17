Petro amenaza con “decisiones” contra el veedor internacional Bernie Moreno: ¿le prohibirá la entrada para la segunda vuelta?

A través de las redes sociales y sin temer a un nuevo impasse con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro le lanzó una advertencia directa al senador republicano Bernie Moreno, señalando que, dado que este último actúa como veedor internacional en las elecciones presidenciales colombianas, cualquier expresión contra ciudadanos colombianos en el exterior lo llevaría a tomar “decisiones”. La reacción del presidente colombiano se dio luego de la reacción del senador republicano sobre la detención ejecutada por agentes del ICE del activista político, abogado, creador de contenido y excandidato al Congreso por el Pacto Histórico, Beto Coral. “No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior”, manifestó sobre el caso Moreno. Lea también: Bernie Moreno sobre la detención de Beto Coral en Miami: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia!” El senador estadounidense cuestionó a través de X la coherencia del estatus migratorio del activista con sus acciones políticas. “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!”, concluyó en su mensaje, sosteniendo que una persona bajo protección internacional no debe actuar en representación de los intereses del gobierno del país del que huyó ni participar en actividades que afecten la política exterior de la nación que le otorgó refugio. Esa reacción fue la que desató la molestia de Gustavo Petro. “Señor Bernie Moreno, es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones”, fue lo que escribió en X.

Aunque no se sabe con exactitud a qué decisiones hace referencia el presidente, cabe resaltar que el senador estadounidense estará en el país para ser veedor de las elecciones que se desarrollarán este domingo 21 de junio, donde los colombianos elegirán al próximo presidente. Moreno, senador republicano por Ohio nacido en Colombia, fue invitado formalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para actuar como observador internacional. En esta capacidad, ya participó en la vigilancia de la primera vuelta electoral celebrada el pasado 31 de mayo. Esa labor de veeduría ha estado marcada por fuertes choques con el presidente Gustavo Petro, pues antes de la primera vuelta, el congresista sugirió que Estados Unidos podría no reconocer los resultados electorales si estos se daban bajo la presión de grupos armados. Dichas declaraciones fueron calificadas por el presidente colombiano como una “intromisión ilegítima” y sugirió que su único papel debía limitarse a la observación.

“El señor Beto Coral no es espía, nosotros no espiamos países extranjeros, el señor Beto Coral es un periodista que no piensa como usted, Bernie Moreno; lo censuran y le quitan el derecho al asilo, ojo con separarlo de su hijo”, concluyó su advertencia el jefe de Estado al congresista de EE.UU.

¿Por qué ha generado polémica la detención de Beto Coral en EE.UU.?