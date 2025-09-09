Petro le aceptó la renuncia del ministro de las TIC, Julián Molina

La elección en el Congreso de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional ya provocó su primer efecto en la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro le aceptó este jueves la renuncia a Julián Molina como ministro de las TIC.

La salida del funcionario estaba cantada, es cercano al partido del U. EL COLOMBIANO ya había documentado la frustración del presidente Petro porque, la candidata que impulsaba –Patricia Balanta– no alcanzó las mayorías en el Legislativo para convertirse en magistrada.

El partido de la U, precisamente, fue una de las colectividades que votó por Carlos Camargo. El efecto, entonces, fue el pedido de renuncia al ministro TIC.

Angie Rodríguez, directora del Dapre, también pidió en su momento la carta de renuncia de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, y a Diana Morales, ministra de Comercio. Frente a estos ministros todavía no hay decisión del jefe de Estado.

“Si a uno le piden una carta, pues uno tiene que radicarla. Pero repito, en últimas, será el presidente quien decida quiénes seguimos acompañándolo en esta tarea, sobre todo en este remate, que exige que cerremos un gobierno con legados, con realizaciones y con grandes cambios para el país”, había dicho, por su parte, el ministro Sanguino.

Petro ya rechazó la llegada de Camargo –quien fue defensor del pueblo– a la Corte. Dijo que Blanta no fue electa por el senado porque es “mujer” y “negra”.

“Excluyeron a la mujer y a la negra, bajo el infundio de que era mía y me tomaría la Corte Constitucional”, apuntó Petro.