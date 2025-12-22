Contrato de $36.500 millones revela entramado entre Antioquia y La Guajira con implicados del escándalo UNGRD

Un entramado político que conecta a Antioquia con La Guajira estaría al descubierto luego de que una investigación dejara al descubierto que hay varios contratos millonarios que estarían vinculados a obras públicas en ese último departamento. Así lo expuso el periodista Yohir Akerman en una columna publicada en la Revista Cambio.
El contrato principal es un proceso por $36.500 millones adjudicados para la reconstrucción de una carretera entre Uribia y el corregimiento de Poportín, que es un proyecto que actualmente se encuentra inconcluso y con cuestionamientos sobre su ejecución.
Según la información revelada, ese contrato habría sido asignado al senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo (Partido Conservador), quien tiene vínculos políticos y electorales en La Guajira. En ese sentido, la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, habría aportado detalles ante la Fiscalía sobre cómo se usaron los denominados cupos indicativos para asignar ese contrato.