Joven de 17 años murió en la Avenida Las Palmas al parecer mientras practicaba Gravity Bike

Dos jóvenes de 17 años se accidentaron este fin de semana en la Avenida Las Palmas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.
En el siniestro falleció uno de los menores y otra menor de edad quedó herida y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.
De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió hacia las 6:40 de la tarde del pasado sábado 20 de diciembre, cuando ambos adolescentes se movilizaban en bicicleta por la Avenida Las Palmas en sentido oriente – occidente, jurisdicción del municipio de Envigado.