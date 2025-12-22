EE. UU. persigue en el Caribe a otro buque petrolero de la “flota fantasma” presuntamente sancionado

Estados Unidos inició este domingo la persecución de un tercer buque petrolero presuntamente sancionado en aguas del Caribe, un día después de la interceptación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, hacía parte de la llamada “flota fantasma” venezolana utilizada para transportar crudo sancionado.
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el navío perseguido se llama Bella 1, está sancionado por EE. UU. desde 2024 por presuntos vínculos con Irán y el grupo libanés Hezbolá y navega bajo bandera panameña. Según el sitio especializado TankerTrackers, el buque se dirigía hacia Venezuela y no transportaba carga al momento de la persecución.
Conozca: Cinco personas murieron en nuevos ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Pacífico
El diario The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses no identificados, informó que fuerzas de EE. UU. se aproximaron al Bella 1 durante la noche del sábado e intentaron interceptarlo, aunque el petrolero continuó su ruta.