Los protagonistas que reforzaron la confianza democrática en las elecciones del 31 de mayo

Además de los más de 10 millones de votos que logró Abelardo de la Espriella y los más de 9,6 millones que sacó Iván Cepeda, el gran ganador de estas elecciones es Hernán Penagos Giraldo, quien puso a la Registraduría a trabajar como un reloj suizo: antes de las 5 de la tarde se sabía quiénes estarían en la segunda vuelta.
“Hoy pueden confiar en la autoridad electoral y en un Estado que ha trabajado durante meses para que más de 41 millones de personas pudieran ejercer sus derechos políticos”, dijo Penagos al iniciar la jornada.
Y para hacerle el quite a los ataques sin fundamento hechos por el presidente Gustavo Petro, el registrador Penagos, después de la exitosa jornada, dijo que las actas de cada mesa podrán ser consultadas por distintos sectores interesados en verificar la información registrada durante la jornada electoral: “Más de 360.000 actas podrán ser consultadas por ciudadanos, medios de comunicación, partidos y campañas políticas”.
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Entre los protagonistas también estuvo el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, quien viajó desde Estados Unidos para cumplir el rol de observador internacional y, con los resultados de hoy, se mostró satisfecho, tal como lo expresó en una publicación en su cuenta de X.
“La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”, escribió Moreno en su cuenta de X y agregó: “(...) La sólida asociación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente con la necesidad continua de una cooperación robusta en materia de seguridad ante los desafíos compartidos”.
Moreno, quien había asegurado que Estados Unidos no reconocería una votación que estuviera marcada por la presión de grupos armados en favor de cualquier candidato, concluyó: “La democracia ganó hoy, pero el trabajo no está terminado aún. Hay una segunda vuelta en tres semanas, y a pedido del CNE, regresaré para observar la ronda final”.