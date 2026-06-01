El registrador Hernán Penagos se lució y los otros guardianes la democracia

Además de los más de 10 millones de votos que logró Abelardo de la Espriella y los más de 9,6 millones que sacó Iván Cepeda, el gran ganador de estas elecciones es Hernán Penagos Giraldo, quien puso a la Registraduría a trabajar como un reloj suizo: antes de las 5 de la tarde se sabía quiénes estarían en la segunda vuelta. “Hoy pueden confiar en la autoridad electoral y en un Estado que ha trabajado durante meses para que más de 41 millones de personas pudieran ejercer sus derechos políticos”, dijo Penagos al iniciar la jornada. Le puede interesar: Claudia López advirtió sobre el escenario político en la segunda vuelta tras los resultados: “Esa opción todavía no ha ganado.”. Y para hacerle el quite a los ataques sin fundamento hechos por el presidente Gustavo Petro, el registrador Penagos, después de la exitosa jornada, dijo que las actas de cada mesa podrán ser consultadas por distintos sectores interesados en verificar la información registrada durante la jornada electoral: “Más de 360.000 actas podrán ser consultadas por ciudadanos, medios de comunicación, partidos y campañas políticas”. Entre los protagonistas también estuvo el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, quien viajó desde Estados Unidos para cumplir el rol de observador internacional y, con los resultados de hoy, se mostró satisfecho tal como lo expresó en una publicación en su cuenta de X.

“La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”, escribió Moreno en su cuenta de X y agregó: “(...) La sólida asociación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente con la necesidad continua de una cooperación robusta en materia de seguridad ante los desafíos compartidos”. Moreno, quien había asegurado que Estados Unidos no reconocería una votación que estuviera marcada por la presión de grupos armados en favor de cualquier candidato, concluyó: “La democracia ganó hoy, pero el trabajo no está terminado aún. Hay una segunda vuelta en tres semanas, y a pedido del CNE, regresaré para observar la ronda final”. La Misión de Observación de la Unión Europea (MOE-UE) también brindó un parte de tranquilidad y desestimó las preocupaciones sobre un posible fraude electoral. Precisamente, Esteban González Pons, miembro del Parlamento Europeo, declaró ante la prensa que no había motivos de preocupación. “En las mesas que nosotros observamos, se han constituido, las mesas que nosotros observamos; se han constituido esta mañana en el momento en el que tenían que hacerlo y había presencia suficiente de jurados como para poderlas constituir. Nuestros observadores no nos han reportado ningún incidente”, señaló. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, también fue una de las figuras de la jornada, pues desde el principio advirtió que Colombia respondió bien y su sistema electoral estuvo preparado para la jornada de este domingo.

Quiroz comentó, en diálogo con El Espectador, que Colombia ya estaba preparada para afrontar una de sus principales tareas democráticas. “Las elecciones presidenciales están blindadas, sus instituciones están listas y a la altura para funcionar correctamente y Colombia en sí está preparado para salir a las calles a votar”, expresó al medio citado. “La democracia es una tarea de todos. El voto no es obligatorio, pero esta tarea que hemos hecho demuestra que podemos tener tranquilidad para este domingo, agregó el presidente del CNE. Otra de las grandes triunfadoras fue la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien durante los últimos meses estuvo acompañando el proceso, denunciando las presiones de grupos ilegales en los territorios y contribuyendo a que los colombianos pudieran ejercer su derecho al voto sin constreñimientos. Sobre los ataques de Petro a la Registraduría, de un supuesto fraude electoral, la directora de la división para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, hizo un llamado a respaldar a la Registraduría Nacional: “Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas”. ¿Cómo les fue a las encuestas? En la comparación de los resultados de las encuestas con los de esta primera vuelta, la sumatoria es agridulce, empezando porque ninguna previó que Abelardo ganaba en primera vuelta. Todas daban como seguro ganador al senador Cepeda.

En ese sentido, la firma encuestadora que menos desatino tuvo fue Atlas Intel, que en su última encuesta publicada en mayo expuso que el candidato del petrismo ganaba con el 37,7 % de los votos, mientras que el candidato del movimiento “Firmes por la Patria” quedaba en segundo lugar con el 36,6 %. Ayer, De la Espriella quedó en primer lugar con el 43,7 % y Cepeda le siguió con el 40,9 %. Esto quiere decir que con el abogado erró en un 7,4 % y al senador en un 3,20 %. En las otras candidaturas también erraron todas las firmas, de las que Guarumo tuvo un 37,9 % de diferencia entre todos los candidatos, seguido por el Centro Nacional de Consultoría que erró en un 30,8 %, Invamer en un 27,3 % y Atlas Intel con un 19,3 %. En todas, la medición de Abelardo fue la que mayor diferencia tuvo con los resultados que obtuvo en primera vuelta, que ganó con 10,3 millones. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Además de los más de 10 millones de votos que logró Abelardo de la Espriella y los más de 9,6 millones que sacó Iván Cepeda, el gran ganador de estas elecciones es Hernán Penagos Giraldo, quien puso a la Registraduría a trabajar como un reloj suizo: antes de las 5 de la tarde se sabía quiénes estarían en la segunda vuelta. “Hoy pueden confiar en la autoridad electoral y en un Estado que ha trabajado durante meses para que más de 41 millones de personas pudieran ejercer sus derechos políticos”, dijo Penagos al iniciar la jornada. Y para hacerle el quite a los ataques sin fundamento hechos por el presidente Gustavo Petro, el registrador Penagos, después de la exitosa jornada, dijo que las actas de cada mesa podrán ser consultadas por distintos sectores interesados en verificar la información registrada durante la jornada electoral: “Más de 360.000 actas podrán ser consultadas por ciudadanos, medios de comunicación, partidos y campañas políticas”. Entre los protagonistas también estuvo el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, quien viajó desde Estados Unidos para cumplir el rol de observador internacional y, con los resultados de hoy, se mostró satisfecho tal como lo expresó en una publicación en su cuenta de X. “La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”, escribió Moreno en su cuenta de X y agregó: “(...) La sólida asociación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente con la necesidad continua de una cooperación robusta en materia de seguridad ante los desafíos compartidos”. Moreno, quien había asegurado que Estados Unidos no reconocería una votación que estuviera marcada por la presión de grupos armados en favor de cualquier candidato, concluyó: “La democracia ganó hoy, pero el trabajo no está terminado aún. Hay una segunda vuelta en tres semanas, y a pedido del CNE, regresaré para observar la ronda final”. La Misión de Observación de la Unión Europea (MOE-UE) también brindó un parte de tranquilidad y desestimó las preocupaciones sobre un posible fraude electoral. Precisamente, Esteban González Pons, miembro del Parlamento Europeo, declaró ante la prensa que no había motivos de preocupación. “En las mesas que nosotros observamos, se han constituido, las mesas que nosotros observamos; se han constituido esta mañana en el momento en el que tenían que hacerlo y había presencia suficiente de jurados como para poderlas constituir. Nuestros observadores no nos han reportado ningún incidente”, señaló. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, también fue una de las figuras de la jornada, pues desde el principio advirtió que Colombia respondió bien y su sistema electoral estuvo preparado para la jornada de este domingo. Quiroz comentó, en diálogo con El Espectador, que Colombia ya estaba preparada para afrontar una de sus principales tareas democráticas. “Las elecciones presidenciales están blindadas, sus instituciones están listas y a la altura para funcionar correctamente y Colombia en sí está preparado para salir a las calles a votar”, expresó al medio citado. “La democracia es una tarea de todos. El voto no es obligatorio, pero esta tarea que hemos hecho demuestra que podemos tener tranquilidad para este domingo, agregó el presidente del CNE. Otra de las grandes triunfadoras fue la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien durante los últimos meses estuvo acompañando el proceso, denunciando las presiones de grupos ilegales en los territorios y contribuyendo a que los colombianos pudieran ejercer su derecho al voto sin constreñimientos. Sobre los ataques de Petro a la Registraduría, de un supuesto fraude electoral, la directora de la división para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, hizo un llamado a respaldar a la Registraduría Nacional: “Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas”.