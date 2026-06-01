El registrador Hernán Penagos se lució y los otros guardianes la democracia

Además de los más de 10 millones de votos que logró Abelardo de la Espriella y los más de 9,6 millones que sacó Iván Cepeda, el gran ganador de estas elecciones es Hernán Penagos Giraldo, quien puso a la Registraduría a trabajar como un reloj suizo: antes de las 5 de la tarde se sabía quiénes estarían en la segunda vuelta.
“Hoy pueden confiar en la autoridad electoral y en un Estado que ha trabajado durante meses para que más de 41 millones de personas pudieran ejercer sus derechos políticos”, dijo Penagos al iniciar la jornada.
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Y para hacerle el quite a los ataques sin fundamento hechos por el presidente Gustavo Petro, el registrador Penagos, después de la exitosa jornada, dijo que las actas de cada mesa podrán ser consultadas por distintos sectores interesados en verificar la información registrada durante la jornada electoral: “Más de 360.000 actas podrán ser consultadas por ciudadanos, medios de comunicación, partidos y campañas políticas”.
Entre los protagonistas también estuvo el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, quien viajó desde Estados Unidos para cumplir el rol de observador internacional y, con los resultados de hoy, se mostró satisfecho tal como lo expresó en una publicación en su cuenta de X.