El poder criminal de alias Ramiro, cabecilla del ELN al que buscaban los soldados secuestrados en el Chocó

El operativo buscaba a un cabecilla del ELN con control territorial en varios municipios del Chocó y órdenes de captura vigentes por delitos graves.

    Alias ‘Ramiro’, señalado cabecilla del ELN, objetivo del operativo militar en Carmen de Atrato, Chocó. FOTO: CORTESÍA Y COLPRENSA
El Colombiano
22 de diciembre de 2025
bookmark

En la zona rural de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, 18 soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados mientras adelantaban operaciones militares contra el ELN, luego de que la unidad fuera rodeada por aproximadamente 200 personas y trasladada de manera arbitraria a un resguardo indígena, hechos ocurridos el domingo 21 de diciembre, en medio de un operativo que tenía como objetivo ubicar a alias ‘Ramiro’.

Y es que de acuerdo con información de inteligencia, las tropas buscaban a Luis Eduardo David Manco, conocido como alias ‘Ramiro’, señalado cabecilla de la estructura Néstor Tulio Durán, del frente Manuel Hernández, ‘El Boche’, del Frente de Guerra Occidental del ELN. Las autoridades le atribuyen más de 14 años de historial criminal y cuatro órdenes de captura vigentes por asonada, rebelión, narcotráfico y homicidio.

Alias ‘Ramiro’ y su rol dentro del ELN

Los reportes indican que ‘Ramiro’ ejerce presión criminal sobre comerciantes, campesinos, transportadores y pobladores en Quibdó, Puerto Meluk y Alto Baudó, donde mantiene redes de apoyo.

Además, maneja múltiples líneas celulares, incluidos teléfonos satelitales, cambia números de forma constante y porta armas de fuego, además de contar con entrenamiento en explosivos y armas de precisión. Durante la asonada, mientras se producía la retención de los soldados, habría huido acompañado por su radista, su compañera sentimental y un esquema de seguridad.

Según el Ejército Nacional, la unidad militar fue interceptada y trasladada sin orden judicial, lo que impidió continuar el operativo contra el grupo armado que opera en la región. La institución rechazó los hechos y advirtió que obstaculizar operaciones legítimas del Estado vulnera la libertad personal, la integridad y la seguridad de los uniformados, además de afectar la defensa de la vida y la seguridad ciudadana.

Ante la gravedad de la situación, el Ejército pidió la intervención de autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para garantizar la integridad física de los soldados retenidos y restablecer el control institucional en el territorio. Para ampliar este contexto y seguir la evolución del caso, los lectores pueden consultar las actualizaciones oficiales del Ejército y las autoridades locales en Chocó.

