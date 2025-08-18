x

Crece la tensión: Bruce Mac Master trinó duramente contra el presidente Petro

Las publicaciones ocurrieron en medio de progresivo alejamiento del Gobierno Nacional de la Andi.

  El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se fue lanza en ristre en contra del presidente de la república, Gustavo Petro. Foto: COLPRENSA.
El Colombiano
18 de agosto de 2025
bookmark

En medio de la controversia por la ausencia del presidente Gustavo Petro en el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, realizado la semana pasada en Cartagena, el presidente del gremio, Bruce Mac Master, rompió el silencio con una serie de trinos en los que arremete contra el mandatario y su círculo cercano.

En sus mensajes publicados en la red social X (antes Twitter), Mac Master criticó el tono y las reacciones de algunos funcionarios del Gobierno frente a la no invitación al jefe de Estado al evento empresarial más importante del país. “Uno de los múltiples problemas del caudillismo es que los seguidores \[...] se desfiguran tristemente por tratar de complacer a su líder”, escribió. Señaló que algunos ministros y congresistas incurrieron en prácticas “primitivas de adulación”, incluso pidiéndole al presidente que retuiteara sus “peinadas” a ciudadanos.

En un segundo mensaje, Mac Master hizo un llamado directo a Gustavo Petro para aclarar públicamente los temas que han generado tensiones. “A Gustavo Petro le propongo entonces que le aclaremos al país, ese y muchos temas”, escribió, recordando que ha sostenido conversaciones con varios exministros del actual Gobierno, entre ellos Álvaro Leyva.

Además, le advirtió al presidente que, si continúa señalándolo de delitos sin pruebas, acudirá a instancias judiciales, incluso internacionales.

“Más vale que tenga usted razones de fondo para hacerlo, y pruebas concretas, porque de lo contrario, tendremos que dirimirlo en la justicia \[...] que protejan todos los derechos que usted viola cuando asume sus persecuciones antidemocráticas”, concluyó.

La confrontación entre el Gobierno y la ANDI se profundiza en un clima político cada vez más polarizado.

