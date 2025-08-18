Crece la tensión: Bruce Mac Master trinó duramente contra el presidente Petro

En medio de la controversia por la ausencia del presidente Gustavo Petro en el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, realizado la semana pasada en Cartagena, el presidente del gremio, Bruce Mac Master, rompió el silencio con una serie de trinos en los que arremete contra el mandatario y su círculo cercano.

Siga leyendo: La neopropaganda: los discursos de odio agitan la política en el país

En sus mensajes publicados en la red social X (antes Twitter), Mac Master criticó el tono y las reacciones de algunos funcionarios del Gobierno frente a la no invitación al jefe de Estado al evento empresarial más importante del país. “Uno de los múltiples problemas del caudillismo es que los seguidores \[...] se desfiguran tristemente por tratar de complacer a su líder”, escribió. Señaló que algunos ministros y congresistas incurrieron en prácticas “primitivas de adulación”, incluso pidiéndole al presidente que retuiteara sus “peinadas” a ciudadanos.

En un segundo mensaje, Mac Master hizo un llamado directo a Gustavo Petro para aclarar públicamente los temas que han generado tensiones. “A Gustavo Petro le propongo entonces que le aclaremos al país, ese y muchos temas”, escribió, recordando que ha sostenido conversaciones con varios exministros del actual Gobierno, entre ellos Álvaro Leyva.

Lea aquí: ¿Cobardía de Indepaz? Critican a la entidad por borrar de X una publicación sobre Miguel Uribe Turbay