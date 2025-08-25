Defensoría del Pueblo lanza alerta por “riesgo inminente” en 3 municipios del Valle

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 011 de 2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca, debido a los graves riesgos de violaciones de los derechos humanos. En el documento se advierte que hay un escenario de riesgo crítico debido a la confluencia y posible confrontación entre grupos armados ilegales.
Le puede interesar: Horrorosas cifras del conflicto en Colombia: 82.819 desplazados y 50.713 confinados en 2025.
Según la entidad, esos grupos que están generando riesgo en la población son el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central–Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.
La alerta temprana de inminencia señala que las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos, han generado un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, así como homicidios selectivos y enfrentamientos armados.