Presidente Petro suspendió operaciones militares contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

El Gobierno Nacional suspendió las operaciones militares y policiales contra la organización criminal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), con miras a facilitar el tránsito de sus integrantes hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo.

La decisión fue comunicada mediante un decreto fechado el 13 de junio de 2026, el cual lleva la firma del presidente de la República, Gustavo Petro.

Hay que recordar que la CNEB es una disidencia de la Segunda Marquetalia, la organización heredera de las antiguas Farc que comanda Luciano Marín (“Iván Márquez”) desde Venezuela. La fractura se produjo en noviembre de 2024, y desde entonces el Gobierno continuó las conversaciones de paz con este grupo por separado.

La estructura se compone de dos agrupaciones criminales: la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que delinque en Nariño, Cauca y Valle; y los Comandos de Frontera, que operan en Putumayo, Caquetá y Amazonas. Su jefe negociador es José Vicente Lesmes (“Wálter Mendoza”).

Según el decreto 0603 de 2026, quienes se desplazarán hacia la ZUT inicialmente son los combatientes de los Comandos de Frontera, en un movimiento que comenzó durante el fin de semana, al amanecer del 14 de junio, y se prolongará hasta la medianoche del 19 del mismo mes.

El Gobierno indicó que “con el fin de proteger la vida e integridad de quienes participan en la implementación de la ZUT, la información relativa a las rutas de desplazamiento y a los lugares de ubicación de los integrantes de los Comandos de Frontera tendrá carácter reservado”.