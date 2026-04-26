Los globos desinflados de Petro con la “paz total”

La “paz total”, la estrategia que Gustavo Petro les presentó a los colombianos como el principal proyecto político de su gobierno, terminó ultrajada por el propio presidente de la República, en medio de sus promesas vacías, la falta de compromiso de sus subalternos, un clima político adverso y criminales que solo aprovecharon los beneficios de ser voceros para expandir su fortuna y control territorial.
El plan fue difundido con anuncios grandilocuentes en la campaña presidencial de 2022, buscando atraer los votos de los más ilusos. “A los tres meses de ser presidente, se acaba el ELN en Colombia, porque se hace la paz”, profirió Petro durante una entrevista, el 14 de marzo de 2021.
Ahora apenas faltan cuatro meses para que concluya su mandato, y no ha logrado concretar un acuerdo de paz con el ELN ni con ningún otro grupo criminal importante.