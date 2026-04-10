Malos tratos, persecución y otras denuncias contra Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional

Varios funcionarios han reportado casos de presunto acoso laboral por parte de la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León. Estos incluyen denuncias de supuesta persecución contra las mujeres, contra la comunidad LGBTIQ+.
La información revelada por Caracol Radio indicó que también habría despidos a personas mayores bajo una narrativa de contratar personal más joven para asumir las nuevas tecnologías del proceso de fabricación de las libretas de los pasaportes.
En otras palabras, varios trabajadores le contaron a ese medio que han salido de la entidad, al parecer, por ser mayores. No se estaría teniendo en cuenta su experiencia en la Imprenta, y se les estaría reemplazando por jóvenes que tendrían mayor facilidad para manejar las máquinas para la personalización de pasaportes.
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Estas fueron enviadas por Portugal en medio del contrato de cooperación internacional que con el gobierno de Colombia. Porque, como se viene contando, la Imprenta Nacional será la nueva encargada de fabricar estos documentos tras la pelea de años entre el presidente Gustavo Petro y la firma Thomas Greg & Sons, que se había encargado de ese contrato por varias administraciones.
Otro caso sería el de una presunta retención ilegal de personal después de la publicación del decreto que convoca a la consulta popular en el Diario Oficial, que está siendo investigado desde junio del 2025.
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría ya conocen las denuncias; las entidades están pendientes tras esa presunta retención de cinco trabajadores el 13 de junio de 2025, por una presunta orden de la gerente Viviana León, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.