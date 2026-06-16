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Violencia en la Sierra Nevada opaca reapertura del Parque Tayrona: grupos armados mantienen combates y bloqueos

La reapertura del Parque Tayrona coincidió con una escalada de violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta que mantiene bloqueada la Troncal del Caribe, afecta a comunidades locales y golpea nuevamente al sector turístico.

  • El Parque Nacional Natural Tayrona reabrió sus puertas este 16 de junio tras un cierre temporal acordado con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada para la realización de ceremonias tradicionales y labores de recuperación ambiental. FOTO: PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA.
    El Parque Nacional Natural Tayrona reabrió sus puertas este 16 de junio tras un cierre temporal acordado con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada para la realización de ceremonias tradicionales y labores de recuperación ambiental. FOTO: PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Miles de visitantes esperaban el regreso de las actividades en el Parque Nacional Natural Tayrona este martes 16 de junio, tras varias semanas de cierre programado. Sin embargo, la reactivación turística se encontró con un panorama muy distinto: bloqueos en la Troncal del Caribe, viajeros atrapados en carretera y una creciente tensión por los enfrentamientos armados que se desarrollan en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La situación ha golpeado de manera directa al turismo y al comercio de la región.

Hoteleros, operadores turísticos y comerciantes habían depositado sus expectativas en la reapertura de una de las áreas protegidas más visitadas del país, pero las restricciones de movilidad y el ambiente de incertidumbre frenaron la llegada de visitantes.

Algunos establecimientos incluso optaron por cerrar sus puertas tras la circulación de panfletos intimidatorios.

Los problemas se extienden a lo largo del principal corredor vial que conecta Santa Marta con La Guajira. Decenas de turistas permanecen varados y numerosos pasajeros han debido buscar rutas alternas para completar sus recorridos.

Quienes se desplazan desde La Guajira hacia la capital del Magdalena denuncian incrementos en los costos del viaje debido a desvíos obligados por otras ciudades de la región.

”En estos momentos la situación es bastante crítica, bastante compleja. Hay siete paros entre Palomino y el peaje en toda la Troncal del Caribe. Estamos tomando decisiones y acciones con el fin de garantizar la seguridad de todas esas personas que quedaron en la mitad de la vía, muchas de ellas regresando de disfrutar el puente festivo y que lamentablemente quedaron atrapadas en estos bloqueos”, explicó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, en entrevista con La FM.

Entérese: Parque Tayrona está bajo el asedio de “Los Pachenca”: así responderá MinDefensa

Detrás de la crisis están los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca.

Las hostilidades comenzaron tras una operación de la Fuerza Pública contra un presunto campamento del grupo armado en el sector de Quebrada del Sol. El balance preliminar deja un militar muerto y dos civiles lesionados.

La escalada de violencia también mantiene en alerta a comunidades campesinas e indígenas asentadas en la zona, que observan con preocupación el desarrollo de los combates.

Desde distintos sectores se ha solicitado la creación de corredores humanitarios para garantizar el paso de personas, alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales mientras persista la emergencia.

Todo ocurre en un momento particularmente significativo para el Tayrona. El parque permaneció cerrado desde comienzos de junio como parte de la estrategia “Respira Tayrona”, una medida acordada con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada para facilitar la realización de ceremonias espirituales y labores de recuperación ambiental.

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A pesar del contexto, desde el Parque emitieron un comunicado de bienvenida y medidas de seguridad.

“Como parte de estas medidas preventivas, Parques Nacionales Naturales de Colombia informa que el ingreso terrestre por los sectores de Calabazo y Zaíno–Cañaveral permanecerá temporalmente restringido, debido a situaciones que afectan la movilidad en zonas aledañas al área protegida y al corredor vial Santa Marta–Palomino”, recalcaron.

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