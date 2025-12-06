x

“Vas a recordar esta fecha de por vida”: padre asesinó a su hija de 7 años en Soledad, Atlántico

El hombre de 32 años atacó a la menor con un arma blanca cuando su mamá llegaba a recogerla. Dejó una carta en la que revelaba su intención de acabar también con su propia vida.

  • Esta es la vivienda donde el hombre de 32 años atacó a su hija, una menor de apenas 7 años. FOTO: Tomada de redes sociales
    Esta es la vivienda donde el hombre de 32 años atacó a su hija, una menor de apenas 7 años. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Un acto de violencia vicaria estremece este sábado al municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, tras conocerse que un hombre de 32 años asesinó a su hija, una menor de 7, en una vivienda del barrio Primero de Mayo.

Los hechos ocurrieron a las 5:10 de la mañana de este 6 de diciembre, cuando Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, atacó a su hija Albeiranis Paola Fontalvo Rosado, con un arma blanca, justo en el momento en el que la mamá de la menor llegaba a recogerla.

Lea aquí: Aumentan en Medellín casos de violencia en los que se valen de los hijos para agredir a las madres

De acuerdo con el reporte del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía, el agresor tenía bajo su cuidado a la menor y se negó a entregarla a su madre, quien contaba con la regulación de visitas mediante un proceso administrativo.

La mamá, Lisbeth Paola Rosado, llegó a recoger a su hija para pasar tres días con ella, pero el padre le manifestó que la menor “no iba a ser ni para él ni para ella”, tras lo cual tomó un cuchillo y atacó a la niña, provocándole una herida en el cuello.

La menor alcanzó a ser trasladada al Hospital Camino Simón Bolívar, pero llegó sin signos vitales, murió por la profunda herida que su padre le propinó.

Siga leyendo: A la cárcel Gabriel Enrique González, confeso asesino de su hijo de cinco años en Melgar

El agresor también intentó quitarse la vida cortándose el cuello, pero fue auxiliado por uniformados y llevado al mismo centro médico donde murió su hija. El hombre permanece estable y bajo custodia policial.

El diario El Heraldo de Barranquilla compartió además una carta que el agresor escribió antes de atacar a su hija y en el que confirma que su intención desde el comienzo era acabar con la vida de los dos.

Te dije que no te voy a dar a mi hija y que la vas a pagar con lágrimas de sangre... Hoy 6 de diciembre vas a recordar esta fecha de por vida, me voy con mi hija... Pido perdón a mi familia, te amo mamá... Papá nunca lo olvides, no lo hago por cobarde, lo hago para que veas que mi palabra vale mucho”, dice una parte de la carta encontrada en la casa donde ocurrieron los hechos.

“Lo siento mucho amiga pero no le voy a dar a mi hija esta fecha, siempre la vas a recordar... Papá cuida la moto que es el regalo de mi parte...”, agrega la carta, escrita a mano por Fontalvo Hernández.

El texto ya está en manos de las autoridades y sería usado como prueba para procesar a este hombre por homicidio agravado.

