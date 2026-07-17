Hospitales en Antioquia les dijeron no más a Coosalud: la EPS intervenida por el Gobierno tampoco pagó este mes

La EPS Coosalud, intervenida por el Gobierno Nacional, sigue siendo un dolor de cabeza para los hospitales en Antioquia debido a las millonarias deudas que tiene con estos.
El primero en confirmar la restricción de servicios a los usuarios de Coosalud fue el Hospital Nuestra Señora del Carmen, de El Bagre, en respuesta a la “crisis financiera institucional provocada por los constantes incumplimientos en los pagos por parte de la entidad promotora de salud”.
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Según informó esa unidad hospitalaria del Bajo Cauca antioqueño, los pagos de Coosalud representan, aproximadamente, el 80% de los ingresos totales del hospital. Así mismo, indicó, la falta de estos recursos impide a la institución cumplir con el pago de nóminas, proveedores e insumos médicos esenciales.