Hospitales en Antioquia les dijeron no más a Coosalud: la EPS intervenida por el Gobierno tampoco pagó este mes

Según informó esa unidad hospitalaria del Bajo Cauca antioqueño , los pagos de Coosalud representan, aproximadamente, el 80% de los ingresos totales del hospital. Así mismo, indicó, la falta de estos recursos impide a la institución cumplir con el pago de nóminas, proveedores e insumos médicos esenciales.

El primero en confirmar la restricción de servicios a los usuarios de Coosalud fue el Hospital Nuestra Señora del Carmen, de El Bagre, en respuesta a la “crisis financiera institucional provocada por los constantes incumplimientos en los pagos por parte de la entidad promotora de salud”.

La EPS Coosalud, intervenida por el Gobierno Nacional, sigue siendo un dolor de cabeza para los hospitales en Antioquia debido a las millonarias deudas que tiene con estos.

Situaciones similares a las de El Bagre viven hospitales en el Urabá, suroeste y occidente. Según la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia (AESA), esta crisis se debe a que Coosalud no postuló los pagos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), lo que encendió las alarmas, por lo que confía en que esta semana hagan los giros respectivos.

A la fecha, el Hospital Nuestra Señora del Carmen no ha logrado formalizar los contratos para la vigencia del año 2026, lo que genera incertidumbre sobre la planificación de los servicios para la comunidad de El Bagre y sus alrededores.

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A pesar de la restricción, las directivas de ese centro aclararon que, en cumplimiento de la normativa de salud, se garantizará de forma permanente la atención de urgencias y todos aquellos servicios que pongan en riesgo la vida de los pacientes, sin importar su afiliación.

No obstante, justificaron la medida como un acto de protección a su sostenibilidad financiera, señalando que los incumplimientos de la EPS representan una violación grave a sus obligaciones legales y contractuales.

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