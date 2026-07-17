Invima alerta sobre tres productos peligrosos de consumo masivo: pilas si usted los tiene y lo que debe hacer

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos emitió alertas sanitarias por contaminación microbiológica, registro falso y venta ilegal. Conozca los detalles y proteja su salud.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) activó en los últimos días tres alertas sanitarias que involucran productos de uso cotidiano: una crema de peinar, un suplemento alimenticio en polvo y un jabón facial promocionado por influencers en redes sociales.
A continuación, el detalle de cada alerta y las recomendaciones que la entidad hizo a la ciudadanía.