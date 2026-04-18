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Liberales anunciarían apoyo a Paloma y otros secretos en De Buena Fuente

Entérese también cómo un viceministro que escribió un mensaje por chat pidiendo a influenciadores respaldar la candidatura de Iván Cepeda le manejaba el celular a Petro, según fuentes, y de cómo la Contraloría de Antioquia viene desempolvando casos cruciales, algunos en riesgo de prescribir

  • El expresidente César Gaviria preside al Partido Liberal
    El expresidente César Gaviria preside al Partido Liberal
El Colombiano
El Colombiano
19 de abril de 2026
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Este lunes 20 de marzo, el Partido Liberal va a decidir si apoya a Paloma Valencia para la primera vuelta o si deja en libertad a sus electores. La reunión está convocada para los congresistas electos y hay dos grandes bandos, según fuentes.

Por un lado, los que quieren irse con Valencia como el presidente del Senado, Lidio García, y el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa. Este sector, más afín al expresidente César Gaviria, pide un apoyo de los rojos a nivel institucional.

El otro bando, con figuras como la representante María Eugenia Lopera, Henry Monedero o Carlos Adolfo Ardila, estaría promoviendo que los dejen en libertad, principalmente para apoyar a Iván Cepeda; Lopera, por ejemplo, ya está jugada por el petrismo.

Lea también: Primeros ‘encontronazos’ en debate de candidatos; faltaron Cepeda y Abelardo

El viceministro que le manejaba el celular a Petro

En días recientes se hizo conocido el nombre de Andrés López como el viceministro de las TIC que escribió un mensaje por chat pidiendo a los influenciadores que trabajan con el gobierno coordinarse para respaldar al candidato presidencial Iván Cepeda.

Esa campaña rechazó el acto, pero el propio López dijo que fue el presidente Gustavo Petro quien le ordenó enviar ese mensaje. Más allá de esa polémica, este diario conoció más detalles sobre López y su relación con Petro.

Se trata de uno de los asesores de comunicaciones de mayor confianza y cercanía al punto que “le manejaba el celular al presidente” y lo asesoraba en el día a día en Palacio sobre temas de comunicaciones:

“Confía mucho en él”, dice una fuente enterada. Es amigo personal de la ministra TIC, Carina Murcia, y seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días.

Contraloría de Antioquia desempolva casos

Los primeros meses luego del cambio de contralor en Antioquia han sido intensos.

Además de varias investigaciones que se iniciaron como una a la licitación de las obras finales de Hidroituango y nuevas pesquisas sobre el presunto entramado de corrupción al interior del AMVA, también están revisando varios procesos que se habrían quedado durmiendo el sueño de los justos durante el periodo de la excontralora Enedth del Carmen González.

Uno de los casos involucra una denuncia por presuntas irregularidades en la Fábrica de Licores de Antioquia ocurrida antes de la actual administración.

Por lo vieja, estaría en riesgo de prescribir, pese a tener calculado un presunto detrimento patrimonial de $26.000 millones. En el ente no se explican como un caso de esa envergadura no se movió.

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