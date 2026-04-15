Paloma Valencia envió mensaje a los verdes que van con Cepeda: ¿qué les dijo?

Después de conocerse la novela de la Alianza Verde en la que las mayorías de ese partido votaron por buscar un acuerdo programático con Iván Cepeda, Paloma Valencia les hizo un llamado a que no se fueran con él, sino con ella. “Lo que queremos es a todos los colombianos en una propuesta de gobierno donde quepamos todos. Nadie se tiene que volver de mi color político. Aquí podemos construir entre la diferencia”, dijo. Y agregó: “Quiero trabajar con las comunidades indígenas, con las comunidades afro, con los partidos, los sindicalistas, los líderes sociales, las juntas de acción comunal. Con todo el mundo, porque esa es la Colombia en la que yo creo”. Lea también: La novela por la que la Alianza Verde explotó en tres pedazos, ¿por qué Cepeda no conquistó a los de centro?

Valencia ya tiene un apoyo en los verdes

En los verdes, Valencia ya recibió el apoyo de la representante Katherine Miranda, como lo anticipó EL COLOMBIANO. Hace cuatro años, Miranda apoyó a Petro pero se convirtió en una de sus principales críticas. El pasado 8 de marzo buscó dar el salto al Senado, pero se quemó. En diálogo con Blu Radio, Miranda respondió por qué no se iría con Sergio Fajardo o con Claudia López, que son vistos como los candidatos del centro político al que la congresista dice pertenecer: “Históricamente he votado por Antanas Mockus o por Sergio Fajardo. Pero las elecciones que se aproximan no son unas elecciones cualquiera. Bien lo decía el profesor Mauricio Gaona, constitucionalista, que acá nos estamos jugando no una candidatura presidencial, sino si va a ser la última en democracia, y genuinamente creo eso”, dijo.

Luego, habló de los apoyos según cómo ve las encuestas: “las encuestas y la ciudadanía nos demuestran que hoy el candidato a derrotar es Iván Cepeda. Tengo un profundo miedo de lo que se puede llegar a avecinar en un gobierno de Cepeda con la paz total, el ataque a la independencia de poderes”. Y concluyó: “a quienes me dicen que no quieren votar por Paloma Valencia, incluso en segunda vuelta, les digo: es mejor ser oposición en una democracia a ser perseguido en una dictadura. Y realmente tengo muchas diferencias con Paloma, pero me encuentro con ella en la defensa de la democracia, las instituciones y la Constitución Política”.

¿Qué sectores del Verde rechazan el acuerdo con Cepeda?

Miranda fue una de las del ala independiente del Verde —también representada en las congresistas Angélica Lozano y Catherine Juvinao— que levantó su voz de protesta a la búsqueda de un acuerdo con Cepeda.

También se les unió la exalcaldesa de Bogotá y exmilitante, Claudia López, quien actualmente es candidata presidencial. López criticó esta decisión al afirmar que “el Verde de (Carlos Andrés) Amaya (gobernador de Boyacá) acabó con el Verde de Mockus” y que “el poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno Departamental y Nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás”. A pesar de lo anterior, es improbable que más figuras independentistas verdes se sumen a la campaña de Valencia. Sobre todo, Angélica Lozano, que está casada con Claudia López. Y en el resto del Verde ya hay figuras fuertes para el petrismo como el gobernador de Boyacá Amaya, por lo que voltear el tablero para Valencia es casi imposible.

Más de Paloma Valencia: la apoyará el Partido Conservador

El tema se tocó justo después de que Valencia anunció el apoyo del Partido Conservador, que por decisión unánime la acompañará en su carrera para llegar a la Casa de Nariño.

La determinación se tomó por unanimidad del Directorio Nacional del Partido Conservador tras escuchar a la candidata y a los congresistas conservadores. “La decisión por unanimidad es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia”, aseguró el senador Efraín Cepeda. Sobre esto, el presidente del partido Conservador aseguró que esta decisión de respaldar a Paloma Valencia deberá ser acatada por toda la militancia, y de no ser así, podría acarrear eventuales sanciones para quienes apoyen otra candidatura. En búsqueda de evitar la doble militancia. “Desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia. Ese mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales”, afirmó Efraín Cepeda.

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