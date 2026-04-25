El Valle bajo fuego: personero denunció “barbarie y terrorismo” tras ataque con explosivos al batallón Codazzi y Pichincha

Como si un primer ataque no hubiera sido suficiente, durante la noche de este viernes 25 de abril, el municipio de Palmira se convirtió en el escenario de otro ataque terrorista que ha sacudido la tranquilidad de los habitantes del departamento del Valle del Cauca.
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Tras el ataque con carro bomba en las inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, tres cilindros explosivos fueron lanzados contra las instalaciones del batallón Codazzi, en una acción que el personero municipal de Palmira, William Andrey Espinoza, calificó como un acto de crueldad y zozobra para la población civil.