Pacientes con ELA piden agilizar ley para mejorar su atención en Colombia

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la enfermedad neurodegenerativa que padeció el físico británico Stephen Hawking, afecta actualmente a más de 3.000 personas en Colombia, según cifras de la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ACELA). En el marco del Día Mundial de la ELA, que se conmemora cada 21 de junio, pacientes, familiares y cuidadores hicieron un llamado al Congreso para acelerar la discusión de un proyecto de ley que busca mejorar la atención de quienes conviven con esta condición y otras enfermedades huérfanas.
La ELA es una enfermedad progresiva que deteriora las neuronas encargadas del movimiento voluntario. Con el avance del padecimiento, las personas pueden perder gradualmente la capacidad de caminar, hablar, alimentarse por sí mismas e incluso respirar. Sin embargo, a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, quienes la padecen suelen conservar intactas sus capacidades cognitivas.
Desde ACELA advierten que uno de los principales desafíos no solo es la enfermedad en sí, sino las barreras que enfrentan los pacientes para acceder de manera oportuna a los servicios de salud. La organización asegura que los diagnósticos pueden tardar años y que muchas familias deben atravesar largos procesos administrativos para obtener consultas especializadas, terapias, medicamentos, equipos médicos, ayudas para la comunicación y soporte respiratorio.