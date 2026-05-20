Foto inédita de la JEP revive los nexos entre paramilitares y Fuerza Pública en la Operación Orión

Una fotografía inédita, expuesta en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revivió los crímenes perpetrados durante la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín, hace ya 14 años. El documento gráfico muestra a dos hombres con camuflado militar, que portaban capuchas negras y fusiles, los cuales caminaban por una de las vías del sector en plena intervención de las autoridades. Los magistrados le pusieron de presente el documento al general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional y excomandante de la Cuarta Brigada durante la citada operación. El oficial retirado participa en las audiencias para esclarecer los nexos de la Fuerza Pública con los paramilitares en ese y otros casos ocurridos en Antioquia. Entérese: Lo que sabe de la operación Orión, en la comuna 13 de Medellín, por denuncias, testimonios ante la justicia e investigaciones La evidencia al parecer contradice una versión de Montoya, quien dijo que los encapuchados que participaron en Orión eran guías, que cubrían su rostro por seguridad y no podían portar armas.

“La capucha es para proteger la identidad. Si no lleva armamento, es guía... porque no puede llevar armamento. Si está uniformado y lleva capucha, no es un soldado, es guía”, comentó Montoya, una afirmación que quedó en entredicho por la fotografía. Si bien ya se conocían fotografías similares públicamente, la inédita de la JEP comprobaría que estos guías también iban armados, lo que supondría una violación de las normas. Los guías que usó la Fuerza Pública para incursionar en los barrios de la comuna 13 durante la ejecución de Orión, en octubre de 2002, fueron proporcionados por los paramilitares del sector, que conocían los lugares de residencia de los milicianos.

Algunos de ellos eran desertores de la misma guerrilla urbana, que se habían pasado para el bando paramilitar. Así lo relató a EL COLOMBIANO el testigo estrella en el expediente de la llamada Escombrera, durante las investigaciones de Justicia y Paz: Juan Carlos Villa Saldarriaga (“Móvil 8”), exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y residente en aquellos tiempos en la comuna. En una entrevista realizada en 2015, en la cárcel La Picota de Bogotá, el condenado a 40 años de celda expresó: “La mayoría de esos guías eran excombatientes de la guerrilla que se nos habían entregado, con la misión de decirnos quién era guerrillero en la comuna 13. Entre ellos estaba ‘el Gomelo’, que fue jefe financiero de los Comandos Armados”. Lea aquí: Un joven de 23 años es la séptima víctima encontrada en La Escombrera, ¿cómo lo identificaron? Según él, nunca se reunió con oficiales del Ejército o la Policía. Su función, como mando medio de los paramilitares, fue entregarles esos guías a un hombre que llegó en una camioneta, sin uniforme ni escarapela, pero que él siempre creyó que pertenecía al Estado. Ese personaje solo dijo que iba de parte del “Negro Elkin”, el comandante de “Móvil 8” en aquel entonces.

En la comuna 13, la JEP, organizaciones civiles y del Estado encabezan una exhumación humanitaria de grandes dimensiones para desenterrar cadáveres de La Escombrera, un antiguo botadero de basuras en el que fueron sepultadas las víctimas de un conflicto urbano entre los paramilitares y las milicias guerrilleras; algunos de los enterrados, según las pesquisas, también fueron ciudadanos inocentes. Hasta el momento se han recuperado e identificado siete restos mortales, de cerca de 94 que los dolientes esperan recuperar. “Que haya presenciado yo, unas 10 personas. Y me atrevo a decir que en total serían unas 50, porque los muchachos me decían: ‘aquí se enterró a fulano, aquí a sutano, y a peranito lo bajamos del bus y ahí quedó’”, expresó “Móvil 8” en la conversación con este diario. Aunque los nexos entre paramilitares y la Fuerza Pública fueron ampliamente documentados en los expedientes de la Ley de Justicia y Paz, ahora la JEP está explorando la responsabilidad puntual de antiguos militares y policías en casos como Orión. De todos modos, llama la atención que en menos de 24 horas —y a menos de 10 días de las elecciones— se presente este hecho que buscaría revivir algo que ya se conocía hace años. Entérese: “Móvil 8”, protagonista del horror en La Escombrera. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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