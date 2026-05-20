¿Muy bulliciosos? En tan solo 4 meses de este año hubo 45.542 quejas por ruido en Medellín

Tal parece que descansar en medio del silencio en Medellín se convirtió en una tarea imposible, y más que una opinión, es una realidad de acuerdo con el consolidado de cifras que se expondrán a continuación.

Y es que, según las autoridades, en la capital antioqueña entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, en la línea de atención de emergencias de la Policía se atendieron 45.542 llamadas por ruido excesivo y perturbación al orden público, lo que, tras cuentas rápidas, puede traducirse en casi 380 llamadas al día.

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Si bien las quejas provienen de diferentes sectores, hay comunas y barrios que lideran la infortunada lista: la Comuna 4 Aranjuez con 4.205 llamadas, la Comuna 16 Belén con 3.372 y la Comuna 3 Manrique con 3.248.

Del total de quejas, la Policía Metropolitana, a través de sus patrullas, logró atender 27.705 casos. En dichas atenciones de las autoridades sigue liderando Aranjuez con 2.626 casos, luego le sigue Laureles con 2.044 y cierra Belén con 1.801 casos.

Aunque el infringir la ley contra el ruido contempla sanciones económicas de hasta 10 salarios mínimos diarios legales vigentes, muchos hacen caso omiso y desobedecen la autoridad. Ya pasa a depender del civismo y la cultura de la gente, y qué tan respetuosos son con el espacio y la salud de los demás.