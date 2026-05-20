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¿Muy bulliciosos? En tan solo 4 meses de este año hubo 45.542 quejas por ruido en Medellín

Las comunas con más reportes son Manrique, Aranjuez y Belén.

  • Del total de reportes, la Policía atendió 27.705 casos de ruido excesivo en Medellín. FOTO Camilo Suárez.
    Del total de reportes, la Policía atendió 27.705 casos de ruido excesivo en Medellín. FOTO Camilo Suárez.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Tal parece que descansar en medio del silencio en Medellín se convirtió en una tarea imposible, y más que una opinión, es una realidad de acuerdo con el consolidado de cifras que se expondrán a continuación.

Y es que, según las autoridades, en la capital antioqueña entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, en la línea de atención de emergencias de la Policía se atendieron 45.542 llamadas por ruido excesivo y perturbación al orden público, lo que, tras cuentas rápidas, puede traducirse en casi 380 llamadas al día.

Lea más: Medellín abre convocatoria para ayudar a bares y discotecas a controlar el ruido

Si bien las quejas provienen de diferentes sectores, hay comunas y barrios que lideran la infortunada lista: la Comuna 4 Aranjuez con 4.205 llamadas, la Comuna 16 Belén con 3.372 y la Comuna 3 Manrique con 3.248.

Del total de quejas, la Policía Metropolitana, a través de sus patrullas, logró atender 27.705 casos. En dichas atenciones de las autoridades sigue liderando Aranjuez con 2.626 casos, luego le sigue Laureles con 2.044 y cierra Belén con 1.801 casos.

Aunque el infringir la ley contra el ruido contempla sanciones económicas de hasta 10 salarios mínimos diarios legales vigentes, muchos hacen caso omiso y desobedecen la autoridad. Ya pasa a depender del civismo y la cultura de la gente, y qué tan respetuosos son con el espacio y la salud de los demás.

La opinión de la gente

Muchos de los habitantes de estos sectores ya no saben qué hacer para que cese la pesadilla. Han hablado con dueños y trabajadores de establecimientos nocturnos y con vecinos que, según ellos, se exceden con el ruido, pero al parecer no les importa.

“Yo he vivido acá casi toda mi vida, pero de unos años para acá es cada vez peor: la bulla es todo el día, ya no solo en la noche. Por raticos se calma pero cuando llegan los fines de semana es horrible. Uno hasta piensa en irse para otro lado por el ruido tan exagerado”, dijo una habitante de Aranjuez.

Escasos metros más arriba queda la famosa carrera 45 de Manrique, bautizada por muchos como la Nueva Delhi de Medellín, otro de los sitios más concurridos por locales y hasta por extranjeros por la cantidad de restaurantes y discotecas que hay en dicha zona. No obstante, los más perjudicados son los que tienen sus casas cerca, pues sigue siendo, en parte, una zona residencial.

“Definitivamente ya toca resignarse. Cuando no es el uno con su música a todo taco es el otro con la moto haciendo piques o el carro a toda velocidad. Hemos hecho todas las peticiones habidas y por haber pero ya esto se salió de control. La bulla es el pan de cada día”, dijo otra vecina de Manrique.

Ambas, por seguridad, prefirieron no revelar su identidad.

¿A dónde llamar para reportar casos de ruido excesivo?

La línea principal es el 123 de la Policía, que es el número donde se pueden reportar novedades asociadas a ruido excesivo o alteración de la convivencia en tiempo real, sea que se trate de fiestas o peleas. También puede comunicarse al cuadrante de Policía de su barrio.

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