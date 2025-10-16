Otro ataque a activistas venezolanos en Bogotá: intimidan a mujer afuera de su casa

Otro hecho de violencia contra activistas venezolanos se presentó en Colombia. Solo dos días después de que dos jóvenes fueran atacados a tiros saliendo de sus viviendas en el norte de Bogotá, este miércoles se conoció un hecho violento en contra de una mujer que trabaja con una fundación dedicada a ayudar a migrantes de ese país. Estos son los hechos que se conocen hasta ahora.
La denuncia de este hecho la dio a conocer en sus redes sociales la activista por los derechos humanos Ana Karina García, quien es la presidenta de la Fundación Juntos se Puede. Esta organización se dedica a impulsar la integración e inserción de migrantes, refugiados y retornados de Venezuela.