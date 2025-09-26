“No puede ser que termine de chivo expiatorio”: José Fernando Cardona por acusación de saqueo a Nueva EPS

Si algo deja claro el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, es su extrañeza. Tanto por la acusación que la Fiscalía General de la Nación le hizo a él y a cuatro de sus antiguos socios, sino porque fuera noticia en medios de comunicación tres meses después de que lo presentaran ante un juez de la República.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Cardona se defendió por la supuesta apropiación de más de $70.000 millones de recursos de la salud. Dijo que el fiscal del caso no ha señalado que esa cantidad haya sido robada por él o sus socios y que, por el contrario, se usó para pagar atenciones de salud de sus afiliados.
Cree que lo quieren coger de chivo expiatorio y habló de la actualidad financiera y prestacional de la Nueva EPS.
Usted y su defensa manifestaron extrañeza de que la acusación de la Fiscalía en su contra se diera a conocer este mes, ¿cree que no fue coincidencia?
“Sí, a nosotros nos dejó inquietos que después de la locución del presidente (Gustavo Petro) apareciera el tema de la acusación como algo nuevo. Pareciera como si hubiera sido generado porque fuera algo novedoso y posteriormente aparecen otras noticias de unos asuntos que en el proceso todavía no hemos tenido conocimiento y lo tienen medios de comunicación. Ha habido situaciones que le llaman a uno la atención y así lo ha manifestado mi abogado”.