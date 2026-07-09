Colombia participó en megaoperativo de Interpol que dejó 5.811 capturados por fraude en 97 países

Una operación internacional coordinada por Interpol y ejecutada entre el 15 de enero y el 30 de abril permitió la captura de 5.811 personas en 97 países y territorios, entre ellos Colombia, como parte de una estrategia contra las estafas de ingeniería social y el blanqueo de capitales.
El operativo, cuyos resultados fueron divulgados este jueves por la organización policial internacional, también dejó el bloqueo de 293 millones de dólares en activos ilícitos, la identificación de más de 142.000 víctimas y el avance de miles de investigaciones relacionadas con delitos financieros.