Habló el novio de la mujer señalada de infiltrarse en reuniones de inteligencia y seguridad de Petro: “trabaja con las FF. AA. como fuente no formal”

La pareja sentimental de Luisa Fernanda Salgado Fernández, señalada de haberse hecho pasar como la capitán Stefany Salgado para infiltrarse en reuniones estratégicas del Ejército sobre la seguridad del presidente Gustavo Petro, salió en defensa de la mujer.
El cabo primero Legüis Cuello, en Noticias Caracol, aseguró que Salgado no es una espía ni una infiltrada, sino una informante que desde hace más de ocho años colaboraba con diferentes fuerzas del Estado en la recolección de datos contra estructuras criminales.
“Es informante de las fuerzas. Se encuentra inmersa en una investigación donde hay un poco de especulaciones y noticias, que están saliendo por diferentes medios y redes sociales, donde la quieren involucrar en diferentes delitos (...) trabaja con diferentes fuerzas: Fuerza Aérea, Policía, Ejército, como fuente no formal”, dijo.
Según el cabo, su pareja entregaba información a unidades de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía, como fuente “no formal”, lo que permitió desarticular bandas de alto impacto como el Tren de Aragua y “los satanases”.