El polémico general (r) José Henry Pinto renunció a la dirección de la Aeronáutica Civil, ¿qué hay detrás?

Por medio de una misiva del Ministerio de Transporte y de la Aeronáutica Civil, se conoció que el general (r) José Henry Pinto, tomó la decisión de dejar su cargo como director de la entidad por temas de índole “personal”. Ya le habría presentado la renuncia al presidente Gustavo Petro y estará en el cargo hasta que el mandatario colombiano la acepte. El funcionario deja atrás el cargo tan solo seis meses después de que iniciara su gestión y luego de hacer parte de la Fuerza Aérea Colombiana por más de 35 años. Justamente, esta renuncia sucede en medio de unos retrasos que afronta la modernización del Aeropuerto Internacional Golfo de Morrosquillo en Tolú, que ya tenía denuncias por incumplimientos y fallas técnicas en las obras que se están llevando a cabo. No obstante, desde la entidad resaltaron que “durante su gestión el Brigadier General Pinto ha liderado importantes avances para el desarrollo aeronáutico del país, fortaleciendo la conectividad aérea, la modernización de la infraestructura y la capacidad operativa de nuestros aeropuertos”.

Por otro lado, es necesario recordar que el nombramiento de Pinto fue polémico cuando entró a la dirección de la Aereonáutica el pasado mes de mayo. El general (r) fue socio de la empresa Transpacíficos, una firma cuestionada de aviación que ofrecía vuelos comerciales al suroccidente del país. BD27425859

Sus cuestionamientos