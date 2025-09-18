Lo que hay detrás del enroque en el MinTIC: Petro decidió a última hora designar a una aliada cercana y reversó nombramiento técnico

La puja por quién será el relevo de Julián Molina en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se convirtió en toda una novela. Si bien hasta la semana pasada la ungida de forma oficial era Gloria Patricia Perdomo, bastaron días para que el presidente Gustavo Petro cambiara de opinión, la relegara a viceministra y pusiera en su lugar a alguien de toda su entraña: Yeimi Carina Murcia Yela.
Molina, considerado cuota del Partido de La U en el gabinete, salió del Ministerio en medio del descontento del primer mandatario por la falta de apoyo de ese y otros partidos a María Patricia Balanta como candidata a magistrada de la Corte Constitucional, pulso que al final –en contra de los intereses del Gobierno– ganó Carlos Camargo.