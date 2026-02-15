Los líos en los que se metió el Consejo Superior de la U. Nacional por elección de rector

Mientras en la Universidad Nacional construyen un osario para poner los supuestos restos óseos (aún sin confirmar) del cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, seis personas que han integrado el Consejo Superior Universitario (CSU) de esa institución están inmersos en indagaciones que estarían vinculadas al proceso de elección de rector en 2024.
Ese cargo ha estado bajo la lupa desde marzo de ese año y está con una persona en encargo desde noviembre de 2025. Ni si quiera que los magistrados de una de las altas cortes del país haya bajado el martillo en dos demandas que abordaron la elección de rector pusieron punto final a la incertidumbre que rodea a La Nacho sobre quién es la persona que maneje sus riendas, al menos en el periodo institucional 2024–2027.