Néstor Morales se refirió a casos de presunto acoso sexual en Noticias Caracol: “Este es el episodio más doloroso en 14 años que llevo al frente de Mañanas Blu”

El periodista Néstor Morales, quien dirige el programa Mañanas Blu en Blu Radio, se pronunció con respecto a las denuncias por presunto acoso y/o abuso sexual en Caracol Televisión. Cabe aclarar que ambos medios pertenecen a la misma casa informativa.
“Este es tal vez el episodio más doloroso en 14 años que llevo al frente de Mañanas Blu. Me duele particularmente porque hay personas por quienes sentía afecto y respeto que están involucradas. Sé del inmenso dolor que esto está causando a familias a las que conozco, valoro y quiero”, dijo Morales.
Luego, se refirió puntualmente a las víctimas y los procesos investigativos:
“Las investigaciones están en curso, no voy a revelarlas yo. Caracol activó e hizo bien activando todos los protocolos, pero debo decir que yo en particular, siendo cercano a las personas que están involucradas, denunciados y denunciantes, después de escuchar, debo decir que respeto y le creo a quienes se han atrevido a denunciar”.
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Resaltó que “son situaciones que implican miedo, dolor, una enorme carga personal. Pero debo decir que desde Blu Radio, y debe ser la misma opinión de todos en Caracol Televisión, rechazamos de manera absoluta cualquier forma de acoso sexual, de violencia de género.
No hay justificación posible para conductas que vulneren la dignidad humana, que es lo que se ha denunciado. Así que celebro que la Fiscalía esté investigando; si se trata de un delito efectivamente es lo que corresponde
Cualquier investigación bienvenida cuando hay una vulneración de estos entornos laborales; cuando hay silencio indebido está bien la puerta para que hayan denuncias”, dijo.