Néstor Morales se refirió a casos de presunto acoso sexual en Noticias Caracol: “Este es el episodio más doloroso en 14 años que llevo al frente de Mañanas Blu”

El periodista Néstor Morales, quien dirige el programa Mañanas Blu en Blu Radio, se pronunció con respecto a las denuncias por presunto acoso y/o abuso sexual en Caracol Televisión. Cabe aclarar que ambos medios pertenecen a la misma casa informativa. “Este es tal vez el episodio más doloroso en 14 años que llevo al frente de Mañanas Blu. Me duele particularmente porque hay personas por quienes sentía afecto y respeto que están involucradas. Sé del inmenso dolor que esto está causando a familias a las que conozco, valoro y quiero”, dijo Morales. Luego, se refirió puntualmente a las víctimas y los procesos investigativos: “Las investigaciones están en curso, no voy a revelarlas yo. Caracol activó e hizo bien activando todos los protocolos, pero debo decir que yo en particular, siendo cercano a las personas que están involucradas, denunciados y denunciantes, después de escuchar, debo decir que respeto y le creo a quienes se han atrevido a denunciar”. Lea también: Periodistas reaccionan a denuncias de presunto acoso sexual en Caracol TV: “muchas no fuimos escuchadas” Resaltó que “son situaciones que implican miedo, dolor, una enorme carga personal. Pero debo decir que desde Blu Radio, y debe ser la misma opinión de todos en Caracol Televisión, rechazamos de manera absoluta cualquier forma de acoso sexual, de violencia de género. No hay justificación posible para conductas que vulneren la dignidad humana, que es lo que se ha denunciado. Así que celebro que la Fiscalía esté investigando; si se trata de un delito efectivamente es lo que corresponde Cualquier investigación bienvenida cuando hay una vulneración de estos entornos laborales; cuando hay silencio indebido está bien la puerta para que hayan denuncias”, dijo.

“Con dolor debo decir que comenzó en esta casa, con orgullo debo decir que esta casa está investigando un caso que nos estremece, nos mueve y nos conmueve a todos”, agregó Morales. Según testimonios difundidos en diferentes medios de comunicación, las quejas y denuncias por estas presuntas conductas vendrían presentándose años atrás. “Debo celebrar que mujeres valientes se estén atreviendo a denunciar con pruebas, también aclarar que hay otras que se están montando sin un mínimo de dosis probatoria. A todas las invito a que haya una reflexión alrededor de casos de acoso sexual que deben ser castigados para que no vuelvan a suceder”, concluyó el periodista.

¿De qué se tratan las denuncias en Noticias Caracol?

El viernes 20 de marzo en la tarde, Caracol Televisión emitió un comunicado en el que hizo públicas “unas denuncias” presentadas contra “dos periodistas y presentadores” del canal por “presunto acoso sexual”. La compañía aclaró que mantendrá la confidencialidad del caso, garantizando el debido proceso y “el respeto a las familias de las partes involucradas”.

Hasta el momento, no se han conocido en público los nombres de los denunciados, pero se habla de dos presentadores, uno de noticias y otro del equipo de deportes, que al parecer han sido retirados de manera temporal de sus puestos de trabajo. Tras el pronunciamiento, se desató una ola de reacciones entre periodistas que han trabajado en el canal, quienes aseguran que este tipo de situaciones no serían recientes. Entre ellas estuvo la periodista Juanita Gómez, reconocida presentadora, quien escribió: “El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional, es que ciertas conductas de algunas ‘vacas sagradas’ no están bien”. Al parecer, se refería al cubrimiento de la Copa América de ese año, en la cual estuvo con uno de los presuntos acosadores. La periodista dio a entender que se trataba de un comportamiento generalizado por parte de los denunciados. “También le diría que lo hable con sus compañeras, ojalá con muchas porque en ellas hay historias mucho peores y seguramente entre todas encontrarían la forma de denunciar al acosador y entonces no sería la palabra de ‘la niña’ vs la del señor periodista/presentador”. El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, divulgó un editorial en su programa de Blu Radio y en él calificó la situación como un “hecho doloroso” y “triste”, pero subrayó que se tomarán medidas contundentes. “Tomaremos las decisiones que haya que tomar”, afirmó, al reiterar el compromiso del medio con la transparencia, el rigor y la dignidad. Lea también: Hollman Morris estaría intimidando a mujer que lo denunció por presunto acoso sexual: “llegó a grabar con RTVC la audiencia en Fiscalía” “Nos han enseñado que lo más importante es la transparencia, el rigor y la dignidad y por eso mismo hemos decidido todos aquí al unísono, directivos y demás empleados tomar este caso para cortarlo de raíz, para tomar decisiones con todo el rigor y con toda la severidad”, expresó el director.

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