MinDefensa endurece medidas contra alias ‘Negro Ober’, encarcelado en Atlántico

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, anunció nuevas medidas para endurecer las condiciones de reclusión de varios cabecillas de estructuras criminales que, según inteligencia, continúan delinquiendo desde la cárcel.

La decisión se dio durante un consejo de seguridad en Baranoa, uno de los municipios más afectados por el aumento de homicidios en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con el funcionario, al menos cuatro líderes criminales estarían detrás de extorsiones y asesinatos pese a estar privados de la libertad.

Entre ellos figura Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como alias ‘Negro Ober’ y señalado como cabecilla de la organización ‘Los Rastrojos Costeños’. También fueron mencionados alias ‘El Gomelo’, ‘Christian Bruce’ y ‘El Gordo’.

“Es necesario frenar de manera contundente la extorsión desde las cárceles. Aunque ya se han tomado medidas, ahora se implementarán acciones más drásticas como traslados y mayores restricciones”, aseguró el ministro.

Según explicó, las autoridades buscan evitar que estos cabecillas sigan coordinando actividades delictivas desde los centros penitenciarios.