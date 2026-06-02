Encuesta AtlasIntel: Abelardo de la Espriella lidera la segunda vuelta con 50,3 % de intención de voto ante Iván Cepeda con 42,6 %

Después de destacarse por la precisión de sus pronósticos en la primera vuelta, AtlasIntel presentó una nueva encuesta que perfila el escenario de la segunda vuelta y muestra a Abelardo de la Espriella al frente de la intención de voto. La encuesta de AtlasIntel para Semana fue realizada entre 2.030 personas mediante la metodología de Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR). El estudio tiene un margen de error de 2 % y un nivel de confianza del 95 %. Entérese: ¿Qué tan cerca estuvieron las encuestas? Vieron la segunda vuelta, pero no el triunfo de Abelardo La medición principal de intención de voto ubica a Abelardo de la Espriella con el 50,3 % de las preferencias frente al 42,6 % de Iván Cepeda. La diferencia es de 7,7 puntos porcentuales, una ventaja que supera ampliamente el margen de error reportado por la encuestadora. El voto en blanco alcanza el 3,7 %, mientras que el 2,9 % de los encuestados aún no sabe por quién votará y apenas el 0,5 % afirma que votará nulo o no acudirá a las urnas. Estos datos sugieren que la contienda llega a la recta final con un nivel relativamente bajo de indecisión. El estudio se conoce después de la jornada electoral del 31 de mayo, en la que De la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos, equivalente a más de 10,3 millones de apoyos, resultado que le permitió avanzar a la definición presidencial del próximo 21 de junio.

Según los resultados divulgados, el candidato ha ampliado su respaldo respecto a la primera vuelta. Uno de los factores que explica ese comportamiento es la redistribución de los votos de los aspirantes eliminados. De la Espriella retiene prácticamente la totalidad de quienes lo respaldaron inicialmente (99,8 %) y logra atraer al 76,4 % de los votantes de Paloma Valencia. Cepeda, por su parte, conserva el 94,3 % de su electorado original y capta el 72,9 % de quienes votaron en blanco. Entre los seguidores de Sergio Fajardo, el escenario es más dividido: 43,6 % se inclina por el voto en blanco, 24,2 % por Cepeda y 18,9 % por De la Espriella. Le puede interesar: Primera vuelta: cuatro claves para entender cómo cambió el mapa político de Antioquia La serie temporal incluida muestra que la ventaja de Abelardo De la Espriella se ha consolidado durante los últimos meses, pues en enero ambos candidatos estaban más cerca, con el abogado marcando 44,2 % y Cepeda 34,9 %. Tras algunas fluctuaciones entre febrero y mayo, De la Espriella alcanzó el 50 % el 21 de mayo y ahora registra 50,3 %, mientras que Cepeda pasó de 41,3 % a 42,6 %. Paralelamente, el grupo de ciudadanos indecisos o inclinados por opciones diferentes cayó de más del 20 % a apenas 7,1 %, lo que indica una creciente definición del electorado. Regionalmente, Bogotá aparece como el principal bastión de Cepeda. En la capital alcanza 56,4 % frente a 36,1 % de De la Espriella. También lidera en la región Pacífica, con 52,4 % frente a 33,7 %. Sin embargo, el candidato de derecha obtiene amplias ventajas en el Caribe, donde marca 68,6 % contra 27,9 %, y en la región Central, donde logra 57,6 % frente a 36,4 %. En la Amazonía y Orinoquía la competencia es más equilibrada, aunque De la Espriella conserva una ventaja de 51,9 % a 46,1 %. Las diferencias también aparecen al revisar las variables demográficas. El candidato de derecha lidera entre las mujeres y entre los votantes mayores de 35 años, mientras que Cepeda concentra una mayor intención de voto entre los hombres y los ciudadanos de 18 a 34 años.

Otro de los indicadores incluidos en el estudio es la percepción desfavorable de los candidatos. Cuando se pregunta cuál de los dos candidatos genera más rechazo como posible presidente, Iván Cepeda encabeza con 56,6 %, mientras que Abelardo de la Espriella registra 40,3 %. Solo el 3,1 % de los encuestados afirma rechazar a ambos por igual. Este indicador sugiere que, aunque Cepeda mantiene una base electoral sólida, enfrenta mayores resistencias entre amplios sectores del electorado. Los cruces de rechazo refuerzan esa conclusión. Las mujeres expresan un rechazo mucho mayor hacia Cepeda (62,6 %) que hacia De la Espriella (34,1 %). Entre los ciudadanos de 45 a 59 años, el rechazo hacia el senador asciende a 76,1 %, mientras que el del abogado cae a 23 %. En la región Caribe, uno de los territorios donde De la Espriella lidera en intención de voto, el rechazo a Cepeda alcanza 73,4 %, frente a 25,8 % para su rival. En contraste, en la región Pacífica el rechazo está prácticamente dividido, 48,8 % para Cepeda y 50,1 % para De la Espriella. Conozca: Sin guiños al centro, Cepeda y Abelardo se atacaron en sus discursos, ¿cambiarán la estrategia?

De la Espriella lidera en 11 de 12 áreas de gobierno; Cepeda solo supera en medioambiente

La encuesta muestra que Abelardo de la Espriella genera mayor confianza que Iván Cepeda para administrar 11 de las 12 áreas de gobierno evaluadas. Los mayores márgenes a su favor se registran en criminalidad y narcotráfico (57 % frente a 39 %) y relaciones internacionales (56 % contra 38 %). El candidato también aventaja a su rival en temas económicos e institucionales. En economía e inflación obtiene 53 % de confianza frente a 42 % de Cepeda; en impuestos y carga tributaria, marca 54 % contra 39 %, y en fortalecimiento de la democracia alcanza 54 % frente a 40 %.

De la Espriella lidera en 11 de 12 áreas de gobierno; Cepeda solo supera en medioambiente. Foto: Captura de pantalla de Encuesta AtlasIntel para SEMANA

De interés: Gabriel Vallejo asume la derrota de Paloma y reafirma apoyo a Abelardo: “La ciudadanía eligió y el resultado es contundente” En las áreas sociales la diferencia es más estrecha, aunque De la Espriella mantiene la ventaja. En salud registra 53 % frente a 43 % de Cepeda; en educación, 52 % contra 44 %; y en pobreza y desigualdad social, 49 % frente a 45 %. La única excepción es en medioambiente, donde Iván Cepeda supera a su contendiente con 48 % de confianza frente a 44 %. Es el único de los temas evaluados en el que el candidato de izquierda aparece por delante.

Desaprobación de Petro llega al 53,2 % en plena recta final de la campaña presidencial

Ante la pregunta sobre la forma en que está conduciendo el Gobierno de Colombia, el 53,2 % de los encuestados respondió que desaprueba su gestión, mientras que el 42,7 % la aprueba. Un 4,1 % dijo no saber o no responder. Los cruces demográficos revelan que el rechazo al mandatario es especialmente alto entre las personas de 35 a 44 años (64,4 %), de 45 a 59 años (62,9 %) y en la región Caribe, donde alcanza el 70,1 %. También se observan niveles elevados de desaprobación entre quienes tienen educación superior (58,2 %) y en los hogares con ingresos entre dos y cuatro millones de pesos mensuales (60,7 %).