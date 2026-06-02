Encuesta AtlasIntel: Abelardo de la Espriella lidera la segunda vuelta con 50,3 % de intención de voto ante Iván Cepeda con 42,6 %

Después de destacarse por la precisión de sus pronósticos en la primera vuelta, AtlasIntel presentó una nueva encuesta que perfila el escenario de la segunda vuelta y muestra a Abelardo de la Espriella al frente de la intención de voto.
La encuesta de AtlasIntel para Semana fue realizada entre 2.030 personas mediante la metodología de Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR). El estudio tiene un margen de error de 2 % y un nivel de confianza del 95 %.
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La medición principal de intención de voto ubica a Abelardo de la Espriella con el 50,3 % de las preferencias frente al 42,6 % de Iván Cepeda. La diferencia es de 7,7 puntos porcentuales, una ventaja que supera ampliamente el margen de error reportado por la encuestadora. El voto en blanco alcanza el 3,7 %, mientras que el 2,9 % de los encuestados aún no sabe por quién votará y apenas el 0,5 % afirma que votará nulo o no acudirá a las urnas. Estos datos sugieren que la contienda llega a la recta final con un nivel relativamente bajo de indecisión.
El estudio se conoce después de la jornada electoral del 31 de mayo, en la que De la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos, equivalente a más de 10,3 millones de apoyos, resultado que le permitió avanzar a la definición presidencial del próximo 21 de junio.