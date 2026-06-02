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Desaprobación del presidente Petro está en 53.2 %, según reciente encuesta de AtlasIntel

La medición se publicó este martes de cara a la segunda vuelta presidencial que protagonizarán Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

  • Presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
    Presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
  • Ficha técnica de la encuesta de AtlasIntel.
    Ficha técnica de la encuesta de AtlasIntel.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La más reciente encuesta de AtlasIntel, contratada por Revista Semana, revela que el 53.2 % de los consultados desaprueba la manera en que el presidente Gustavo Petro está conduciendo su gobierno.

Según la misma medición, el 42.7 % de los encuestados aprueba la gestión del jefe de Estado, cuyo mandato concluirá el próximo 7 de agosto.

Otro de los datos que trae esta nueva medición es que el 4.1 % de las personas consultadas no supo dar una respuesta frente a la pregunta: “¿apruebas o desapruebas la forma en que Gustavo Petro está conduciendo el Gobierno de Colombia?”.

Lea también: Encuesta AtlasIntel: Abelardo de la Espriella lidera la segunda vuelta con 50,3 % de intención de voto ante Iván Cepeda con 42,6 %

La medición principal de intención de voto ubica a Abelardo De la Espriella con el 50,3 % de las preferencias frente al 42,6 % de Iván Cepeda.

La diferencia es de 7,7 puntos porcentuales, una ventaja que supera ampliamente el margen de error reportado por la encuestadora.

No se pierda: En video | Análisis de los resultados de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo

El voto en blanco alcanza el 3,7 %, mientras que el 2,9 % de los encuestados aún no sabe por quién votará y apenas el 0,5 % afirma que votará nulo o no acudirá a las urnas.

Estos datos sugieren que la contienda llega a la recta final con un nivel relativamente bajo de indecisión.

El estudio se conoce después de la jornada electoral del 31 de mayo, en la que De la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos, equivalente a más de 10,3 millones de apoyos, resultado que le permitió avanzar a la definición presidencial del próximo 21 de junio.

De acuerdo con el análisis publicado por AtlasIntel, la encuesta se aplicó a personas con distintos niveles de ingresos familiares en Bogotá y las regiones central, Caribe, Pacífico, Amazonia y Orinoquía.

Algunas de las ciudades donde se aplicó la encuesta son Montería, Cartagena, Barranquilla, Corozal, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Cereté, Ciénaga, Soledad, Sincelejo, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Florencia, entre otros.

Esta encuesta, presentada a dos días de culminada la primera vuelta, fue realizada entre 2.030 personas mediante la metodología de Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR).

Lea aquí: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta?

El estudio tiene un margen de error de 2 % y un nivel de confianza del 95 %. Las preguntas fueron hechas a personas entre los 18 y más de 60 años.

Ficha técnica de la encuesta de AtlasIntel.
Ficha técnica de la encuesta de AtlasIntel.

Un presidente en campaña

La Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, luego de que este afirmara que estaría “al frente” de la campaña del senador Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio.

El pronunciamiento del mandatario, publicado en su cuenta oficial de X, generó preocupación en distintos sectores. “Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, escribió Petro.

Lea también: El mundo elogia elecciones en Colombia, ¿por qué Petro boicotea?

Ante esto, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, advirtió en diálogo con Blu Radio que “no hay forma de entender cómo un presidente de la República, en las condiciones en que hoy se encuentra, quiere ponerse al frente de una campaña”, al considerar que el jefe de Estado debe mantener neutralidad y garantizar condiciones equitativas para todos los candidatos.

Barrios sostuvo que el presidente, en su rol institucional, debe asegurar elecciones libres y en igualdad de condiciones, y señaló que si quisiera participar activamente en política electoral, “la única manera” sería renunciar al cargo para convertirse en militante, dejando así de representar la unidad nacional.

No se pierda: “No hemos encontrado evidencia de irregularidades”, Cepeda modera su postura frente a los resultados

En ese sentido, recalcó que la responsabilidad del Ejecutivo es garantizar la seguridad y transparencia del proceso electoral, evitando cualquier intervención indebida en la contienda. También recordó que “existen instancias como las comisiones de seguimiento electoral, en las que el Gobierno participa para definir reglas que aseguren un proceso equilibrado”.

Lea también: Procurador Eljach controvierte a Petro por querer desconocer preconteo: “no hay evidencia o reclamaciones que resolver”

La directora de la MOE mencionó que recientes decisiones judiciales han reforzado los límites sobre la participación de funcionarios públicos en actividades de proselitismo, y que corresponde a las autoridades competentes hacer seguimiento al cumplimiento de esas disposiciones y, de ser necesario, activar los mecanismos de control previstos en la Constitución.

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