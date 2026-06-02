Desaprobación del presidente Petro está en 53.2 %, según reciente encuesta de AtlasIntel

La más reciente encuesta de AtlasIntel, contratada por Revista Semana, revela que el 53.2 % de los consultados desaprueba la manera en que el presidente Gustavo Petro está conduciendo su gobierno.

Según la misma medición, el 42.7 % de los encuestados aprueba la gestión del jefe de Estado, cuyo mandato concluirá el próximo 7 de agosto.

Otro de los datos que trae esta nueva medición es que el 4.1 % de las personas consultadas no supo dar una respuesta frente a la pregunta: “¿apruebas o desapruebas la forma en que Gustavo Petro está conduciendo el Gobierno de Colombia?”.

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La medición principal de intención de voto ubica a Abelardo De la Espriella con el 50,3 % de las preferencias frente al 42,6 % de Iván Cepeda.

La diferencia es de 7,7 puntos porcentuales, una ventaja que supera ampliamente el margen de error reportado por la encuestadora.

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El voto en blanco alcanza el 3,7 %, mientras que el 2,9 % de los encuestados aún no sabe por quién votará y apenas el 0,5 % afirma que votará nulo o no acudirá a las urnas.

Estos datos sugieren que la contienda llega a la recta final con un nivel relativamente bajo de indecisión.

El estudio se conoce después de la jornada electoral del 31 de mayo, en la que De la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos, equivalente a más de 10,3 millones de apoyos, resultado que le permitió avanzar a la definición presidencial del próximo 21 de junio.

De acuerdo con el análisis publicado por AtlasIntel, la encuesta se aplicó a personas con distintos niveles de ingresos familiares en Bogotá y las regiones central, Caribe, Pacífico, Amazonia y Orinoquía.

Algunas de las ciudades donde se aplicó la encuesta son Montería, Cartagena, Barranquilla, Corozal, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Cereté, Ciénaga, Soledad, Sincelejo, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Florencia, entre otros.

Esta encuesta, presentada a dos días de culminada la primera vuelta, fue realizada entre 2.030 personas mediante la metodología de Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR).

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El estudio tiene un margen de error de 2 % y un nivel de confianza del 95 %. Las preguntas fueron hechas a personas entre los 18 y más de 60 años.