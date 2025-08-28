Atención | Revelan la causa real de la muerte de familia bogotana en hotel de San Andrés

Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de cuatro años, Kevin Mathías Martínez, quienes fueron hallados sin vida en la habitación 404 del Hotel Portobelo Convention, en San Andrés el pasado 11 de julio, murieron a causa de una anoxia.
Así lo determinó la necropsia realizada a los cuerpos de los tres integrantes de la familia, cuyo resultado fue revelado por Noticias RCN a casi dos meses de la tragedia.
“La consecuencia es una falla en la producción de energía celular con la peroxidación posterior resultando en anoxia celular”, se lee en el informe de Medicina Legal.