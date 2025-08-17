x

Imágenes fuertes: murió tigresa frente a los ojos de los visitantes del zoológico de Cali

Los hechos fueron grabados por los visitantes, que no salían de su asombro.

  • El animal muerto llevaba más de veinte años de vida en el zoológico de la capital del Valle. Foto Redes sociales.
    El animal muerto llevaba más de veinte años de vida en el zoológico de la capital del Valle. Foto Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
17 de agosto de 2025
bookmark

La muerte de Indira, una tigresa de Bengala que vivió durante más de 21 años en el Zoológico de Cali, ha causado consternación entre los visitantes y el personal del parque. El fallecimiento ocurrió tras un enfrentamiento territorial entre varios felinos, en el que Indira fue mortalmente atacada por su hijo, Canú.

Lea aquí: Sacrifican tres cachorros de tigre siberiano en zoológico de Alemania tras abandono de su madre

El incidente se produjo cuando los tigres disputaban los límites de su espacio dentro del recinto. “Nuestro corazón se encuentra muy triste, muy afligido”, expresó una de las cuidadoras del zoológico en redes sociales.

Según su relato, el equipo de bienestar animal actuó de inmediato para trasladar a Indira a la zona de manejo, donde recibió atención veterinaria especializada. Sin embargo, en redes sociales afirman que la reacción de los cuidadores fue lenta.

Pese a los esfuerzos médicos, la tigresa no sobrevivió a la gravedad de las heridas. El personal del zoológico dijo que nunca antes se había registrado un episodio de agresividad entre estos dos felinos, quienes habían convivido por más de una década sin incidentes.

Siga leyendo: Estos son los lugares a los que es seguro viajar en América Latina y el Caribe según Estados Unidos, ¿está Colombia?

Canú, el tigre involucrado, permanece bajo observación veterinaria para evaluar su comportamiento. El zoológico manifestó su tristeza por la pérdida y aseguró que continuará evaluando las condiciones de manejo animal para evitar futuras tragedias.

