Esoterismo y ambición: mujer mandó a matar a su esposo con un sicario que una bruja le recomendó

Pero ella no quería cometer el crimen, por eso se dedicó a buscar a alguien que lo perpetrara. De acuerdo con el periódico El Tiempo, fue hasta el tercer intento qu e encontró a alguien que estuviera decidido a asesinar al docente y lo consiguió luego de consultar a brujos y practicantes de magia negra : Jorge Andrés Correa fue el hombre que le recomendaron para matar a su esposo.

El hombre, que trabajaba en una fábrica, no se encontraba en la casa en el momento de los hechos, eso quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector.

Los vecinos, al escuchar ruidos en la vivienda, llamaron a las autoridades y encontraron el cuerpo de la víctima. En el lugar de los hechos no quedó rastro de su agresor , pero un testigo lo describió. Los rasgos que entregó coincidían con el hijo de la mujer, que fue señalado como el principal sospechoso.

Tras sus declaraciones, las autoridades capturaron a Yorladis de Jesús Bedoya y después de negar insistentemente su participación en el homicidio, aceptó que ella había planeado el asesinato y entregó el nombre del autor material del crimen.

Una persona que lo conocía lo denunció y cuatro días después del crimen fue capturado por las autoridades, quienes dieron con él por la única pista que quedó de él en la escena del crimen: una gorra que usaba constantemente y con la que aparecía en varias fotos de redes sociales.

El hombre no tenía antecedentes penales en el momento de su captura. De hecho, las autoridades determinaron que, por su accionar, el hombre era un inexperto en este delito.

La mujer finalmente fue condenada a 17 años de cárcel por la muerte de su esposo, de la que no pudo sacar beneficio, pues no pudo cobrar ni las pensiones del hombre ni un seguro de vida del que era la mayor beneficiaria; hasta el momento de su captura la mujer se enteró que ese seguro no estaba vigente.