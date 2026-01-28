Atención | “Todos fallecieron”: Gobierno confirma muerte de los 15 ocupantes de avión de Satena en Norte de Santander

El Gobierno Nacional confirmó en la tarde de este miércoles que el avión de la aerolínea Satena, de matrícula HK-4709, se estrelló este miércoles mientras volaba desde Cúcuta con destino a Ocaña, Norte de Santander. Se corroboró además que no hay sobrevivientes. “Hay días que son tristes, como hoy, de verdad, mis condolencias a las familias de los ocupantes de la aeronave de la que hoy se ha hecho referencia. Manifestar que la aeronave, después de hacer una parte de su trayectoria y precipitarse en Playa de Belén, en Norte de Santander, ya con información oficial de Satena, y la llegada de cuerpos de socorro que llegaron a la zona con expectativa de rescate, debo informarle al país que lamentablemente no hubo sobrevivientes”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Una de las víctimas es Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara. Era un abogado especialista en Derecho Administrativo, reconocido por su compromiso social y su trabajo en favor de las comunidades del Catatumbo, en Norte de Santander. Nacido en Hacarí, Norte de Santander, Quintero inició su carrera en el servicio público como contratista de la Defensoría del Pueblo en 2010. Posteriormente, fue personero municipal de Hacarí y defensor regional del Pueblo en Ocaña. En las elecciones legislativas de 2022 fue elegido representante a la Cámara por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas a partir del acuerdo de paz con las Farc en 2016. Integró la Comisión Primera Constitucional Permanente, encargada de asuntos como reformas constitucionales, leyes estatutarias y temas de paz y posconflicto. De acuerdo con información entregada por las autoridades, en la aeronave viajaban en total 15 personas (13 pasajeros y 2 tripulantes) y el vuelo despegó a las 11:42 a. m. y debía aterrizar a las 12:05 del mediodía, pero se accidentó entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí.

Desde el momento en que se perdió comunicación con la aeronave, informó el Ministerio del Trabajo, el Gobierno activó de manera inmediata todos los protocolos de emergencia, bajo la coordinación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la ministra de Transporte, en articulación con la Aeronáutica Civil. En las labores de búsqueda participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, del Ejército Nacional, así como una aeronave y un helicóptero de SEARCA, con apoyo en tierra de la Policía Nacional, autoridades locales y las Juntas de Acción Comunal de las veredas del sector, cuya colaboración fue clave para el desarrollo de la operación.

Los pasajeros a bordo

- Diógenes Quintero Amaya - María Torcoroma Álvarez Barbosa - Carlos Salcedo - Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón - María del Carmen Díaz Rodríguez - Maira Alejandra Avendaño Rincón - Anayisel Quintero - Karen Liliana Parales Vera - Anirley Julio Osorio - Gineth Rincón - Natalia Cristina Acosta Salcedo - Maira Alejandra Sánchez Criado . Juan David Pacheco Mejía Piloto: Miguel Vanegas Copiloto: José De la Vega

”Toda mi solidaridad a su familia”

“Mis condolencias a la familia del representante Diógenes Quintero y a los otros tripulantes que iba en el avión de Satena, que hoy cayó con el desfortunio que todas las personas que iban en ese avión fallecieron. La verdad que lamentamos ese hecho y las condiciones que se dio”, aseguró el ministro del Interior, Armando Benedetti. Otras reacciones han surgido, como la de Juana Londoño, representante a la Cámara, quien envió su solidaridad a “todos los familiares de las víctimas de este trágico accidente. Un abrazo a los familiares y amigos de nuestro compañero en @CamaraColombia Diógenes Quintero. Paz en su tumba. @partidodelaucol”. A su pronunciamiento se sumó también Juan Pablo Salazar, otro congresista: “Se adelanta una gran persona que tenía un futuro muy grande por delante. Como campesino y amigo personal del compañero Diógenes Quintero, honraré su nombre por su entrega en favor de los Derechos Humanos y de nuestro campesinado colombiano. También lo digo con profundo dolor como coordinador de la Comisión por el Campesinado Colombiano e integrante de la Comisión de Paz, espacio del que Diógenes hacía parte y desde donde caminábamos juntos la defensa del territorio y de la gente. A su familia, a su equipo y a las comunidades que hoy sienten esta pérdida, todo mi respeto, solidaridad y acompañamiento en este momento tan difícil”. Desde la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes también lamentaron la muerte de su compañero Diógenes y demás ocupantes de la aeronave al enviar “su profundo pesar por el fallecimiento del Honorable Representante Diógenes Quintero, quien se destacó por su compromiso con el servicio público y su trabajo en favor del país y del departamento de Norte de Santander. Se extiende un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia, seres queridos y a todos quienes hoy lamentan esta irreparable pérdida. Su memoria y legado son honrados, elevando una voz de respeto y reconocimiento por su vocación y entrega. Paz en su tumba”.

Última comunicación a la torre de control

EL COLOMBIANO conoció el último contacto entre la aeronave y la torre de control, que se produjo cuando el avión se aproximaba a Ocaña. En ese momento, el vuelo Satena 8849 informó que estaba listo para iniciar el descenso, el cual fue autorizado por la torre de control sin que se reportara tráfico aéreo en la zona.

La aeronave debía notificar su posición a 10 millas del aeropuerto de Ocaña, pero esa comunicación nunca se produjo y desde entonces se perdió contacto con el avión. - Cúcuta aproximación, Satena 8849 estaría listo al descenso. - Satena 8849, descenso a discreción y sin tránsito reportado, QNH 1016, notifique 10 millas antes de Ocaña - 1016, llamará 10 millas fuera y descenso a discreción - Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña 122,9

