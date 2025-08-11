Una imagen que lo dice todo: la sentida portada de La República por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Una foto a blanco y negro junto a su madre, Diana Turbay, cuando era niño. Con esa imagen, el diario económico La República abrió su edición extraordinaria este lunes, 11 de agosto, tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Lea aquí: Con Miguel Uribe ya son ocho los candidatos presidenciales asesinados en la historia de Colombia
“Cuando una imagen vale más que mil palabras”, fue la frase que la cuenta de X del medio de comunicación escribió para presentar su portada, en homenaje a madre e hijo, ambos fallecidos en medio de la espiral de violencia que vive el país.