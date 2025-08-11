Rama judicial y JEP lamentan la muerte de Miguel Uribe y llaman a evitar polarización

En un comunicado conjunto, las instituciones de la Rama Judicial de Colombia se manifestaron sobre el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Enviaron un mensaje de condolencias a sus familias, expresaron apoyo a las investigaciones por el atentado en su contra e hicieron un llamado a “mantener la serenidad”. Le puede interesar: “Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”: Uribe. El pronunciamiento —firmado por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el representante de funcionarios y empleados judiciales y la Jurisdicción Especial para la Paz— lamentó la muerte del político y condenó “de manera enérgica” ese asesinato.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y allegados, acompañándolos en este momento de dolor y reiteramos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos fundamentales, en especial el derecho a la vida, pilar esencial de toda sociedad democrática”, expresaron.

Por otro lado, señalaron que confían en que las investigaciones de las autoridades competentes permitirán “esclarecer los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la ley”.

“Este acto de barbarie no solo arrebata una vida, sino que atenta contra los principios esenciales de la convivencia pacífica y del respeto por las instituciones”, expuso el comunicado. Así mismo, las entidades aseguraron que “en un Estado de Derecho el diálogo, el respeto por la diferencia y el fortalecimiento de las instituciones son las únicas vías legítimas para la resolución de los conflictos” y que “la violencia, en cualquiera de sus formas, es inadmisible y debe ser rechazada categóricamente por todos los sectores de la sociedad”.