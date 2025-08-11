Rama judicial y JEP lamentan la muerte de Miguel Uribe y llaman a evitar polarización

En un comunicado conjunto, las instituciones de la Rama Judicial de Colombia se manifestaron sobre el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Enviaron un mensaje de condolencias a sus familias, expresaron apoyo a las investigaciones por el atentado en su contra e hicieron un llamado a “mantener la serenidad”.
El pronunciamiento —firmado por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el representante de funcionarios y empleados judiciales y la Jurisdicción Especial para la Paz— lamentó la muerte del político y condenó “de manera enérgica” ese asesinato.